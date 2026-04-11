Да видим.

Седмица преди Великден МВР започна медийна кампания, колко самоотвержено и професионално ще осигури условия за нормално пътуване на стотици хиляди българи у нас и в чужбина, най-вече в Гърция.

Научихме, че над 700 екипа ще се грижат за реда по пътища и магистрали.

Дойде Разпети петък, колите поеха и получихме следното:

Километрична опашка на АМ „Тракия“ на изхода от столицата. Причината е лека катастрофа между два автомобила. МВР съобщи, че „Шофьорите са подписали двустранни протоколи“ и ситуацията ще се нормализира Подписали протоколи! Работа за 5-10 минути и километрична колона?

По същото време друга катастрофа блокирала т.нар. магистрала „Хемус“. И там километри автоколона. Полицаи не се виждали никъде, твърдят очевидци в мрежата.





АМ "Хемус", 09.04.2026

Колони и по АМ „Струма“ към Гърция. Оказва се, че на места 7 километра се изминават за час. Мрежите са пълни със снимки и „благодарности“ към АПИ, властта и МВР.

Телевизиите обаче излъчват патетични репортажи с униформени, които се хвалят как ще санкционират всеки нарушител. Така разбираме, че е важно да се съберат много, много глоби, а не да е нормално пътуването.

Във вторник или сряда очаквайте бойкият рапорт на меверето. Нашето МВР.

***

Четем, слушаме и гледаме: Проверка на Българската телеграфна агенция (БТА) показа, че в магазините агнешкото месо варира между 9,19 и 13,99 евро в зависимост от разфасовките. Щом БТА казва и е проверило – значи е вярно.

За по-голяма автентичност от БТА разговаряли с фермера Станчев, който обобщил мъдро: В момента цените при нас са между 6 и 7 евро живо тегло при 10 до 12 лева на килограм през миналата година. Интересът е слаб. Има хора, които дори ходиха в Румъния да си купуват агнешко, но вкусът няма нищо общо. Освен това там има огнища със зарази по овцете и би следвало контролът по внос на живи животни и месо да е по-сериозен. Това застрашава и родното производство. Имам колеги, които предлагат да си продадат цели стада и ферми. Затова призовавам хората да изберат българското".

В БТА са изпълнили своя професионален дълг, директорът е доволен – ако е тук, а не някъде по света, където много обича да е.

Друг животновъд - Димитър Стоев обаче твърди друго: Наистина хапваме румънски агнета и това е публична тайна. Но те са като нашите, защото агнетата по цял свят се гледат по един и същ начин. Но, подчертава Стоев, български фирми внасят живи агнета от Румъния, също от Сърбия и Северна Македония, колят ги, бият им син печат и ги пускат по магазините като наши. Ха познайте ги?

Репортажи от магазини и с говорещи глави предупреждават, че може да ни пробутат замразени агнета от Нова Зеландия, което е живо престъпление.

Само че агнета от Нова Зеландия са сред най-качествените в света – доказват го проверки на световни агенции за месата. В Нова Зеландия се спазват стриктно всички екологични закони в животновъдството. Дали и у нас е така? И новозеландско агнешко се разразява и се продава със син печат.

Проверки на Земеделското министерство разкриха стотици злоупотреби с месо в цялата страна. По села, мазета, гаражи и порутени сгради на бивши ТКЗС-та се разфасоват контрабандни меса в нулеви санитарни условия. Българско висококачествено месо?

***

На 12 април са решаващите парламентарни избори в Унгария. Драмата е дали Виктор Орбан ще успее да запази властта си или опозицията, ще спечели вота.

И в някои веднага се появи Георги Марков, бивш депутат, бивш върховен съдия и бивш агент на Държавна сигурност, който заявява: Орбан ще спечели абсолютно мнозинство и ще има много над 100 депутати.

Някои си казват: Абе този Марков сигурно ги разбира тези неща, нали живее в Унгария?

Социологически агенции в Унгария обаче казват, че Орбан, ще загуби катастрофално. Една от причините е опитът на Орбан да заведе Унгария при Русия.

Унгарците не са забравили 1956-а година, когато съветските танкове и войски избиват над 2500 участници в „Унгарското въстание“, на над 200 000 унгарци за няколко седмици напускат страната. Затова не е случайно, че едва 19% от анкетираните жители на страната не са против партньорство с Москва. С пъти повече са привържениците на ЕС и НАТО.

Правят интервюта с Марков, но не му задават този въпрос. Ясно защо.

Дали случващото се в Унгария има общо със случващото се у нас? Ще узнаем на 19-и април. По лесния или по трудния начин. Лесният е като гласуват повече хора. Просто е.

***

И международни новини има от този род. Например твърдението, че въоръжените сили на Великобритания били в окаяно състояние. Повод за тази „констатация“ са изявления на руски публични лица като Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков и Мария Захарова. Те буквално иронизират Лондон по повод заканите на британците да превземат кораби от т.нар. руски „сенчест флот“. Българският медиен слугинаж побърза да даде пример с фрегатата „Адмв. Григорович“, която се подиграла със санкционните ограничения, конвоирайки руски танкери през Ламанша. Британският флот наблюдавал безпомощно отстрани.

Реалността и в този случай е съвсем различна. Ал Джазира, The Telegraph и други медии описват изнервени руски реакции по повод съобщението, че премиерът Киър Стармър е упълномощил британските военни да се качат на въпросните кораби и да ги превземат. Затова в Кремъл са кисели…

Същите мерки прилагат Белгия, Швеция и Финландия.

Колкото до британската армия, тя е на 6-о място в света по боеспособност и възможности. Не е многобройна, но високо технологична и с перфектно обучени специални части.

Похватите на пропагандата и ПР-а навсякъде са едни и същи. У нас обаче често се прекалява. Не ни трябва реклама на МВР като Супермен, а то да си върши работата както трябва. Безмислено е да бъдат плашени хората, че вносното агнешко е некачествено и дори опасно. Не е.

Все още немалко българи вярват на: "Щом е написано с главни букви, значи е вярно". Или на "Казаха го по телевизията; пише го във фейса".

Оптимизмът и негативизмът често са плод на недостатъчна информираност.

Дарина Георгиева