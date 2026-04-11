Недостатъчно количество за сериозен удар



Сръбските служби откриха около 4 кг експлозиви близо до трасето на газопровода край град Канижа. Според специалисти, това количество не би могло да причини сериозни щети на съоръжението, което транспортира руски газ към Унгария през Турция, България и Сърбия.

По думите на експерта Микола Зенцев дори при оптимално поставяне взривът би довел само до локални повреди, които могат да бъдат отстранени в рамките на дни.

„Това не съответства на класически акт на саботаж, чиято цел е да извади инфраструктурата от строя за седмици или месеци“, посочва той.



Политически контекст и обвинения



Случаят придоби широк отзвук дни преди изборите в Унгария, където премиерът Виктор Орбан се бори за нов мандат.

Унгарските власти, първоначално намекнаха за украинска следа, но Киев категорично отрече всякакво участие. Сръбските служби също не потвърждават подобна версия.

Лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр обвини управляващите, че използват случая, за да всяват страх преди изборите.



Версия за „фалшив флаг“



Според част от експертите инцидентът носи белезите на операция под „фалшив флаг“, възможно свързана с руски интереси.

Те смятат, че подобни действия могат да бъдат използвани за дискредитиране на Украйна и за политическо влияние върху общественото мнение в Европа.

Русия отрича всякаква намеса, а официално разследването продължава.

Газът и геополитиката



„Балкански поток“ е ключов маршрут за доставки на руски газ към Централна Европа. Унгария остава една от малкото страни в ЕС, които поддържат тесни енергийни връзки с Москва.

Инцидентът се случва на фона на напрежение между Будапеща и Киев, включително спорове за енергийна инфраструктура и европейска помощ за Украйна.



Макар първоначално случаят да изглеждаше като сериозна заплаха за енергийната сигурност, експертните оценки сочат, че става дума по-скоро за ограничен инцидент с възможен политически подтекст.

В навечерието на изборите в Унгария той се превръща в част от по-широката геополитическа конфронтация около войната в Украйна и влиянието на Русия в Европа.