Украйна си върна 175 войници, сред тях защитници на Мариупол

Украйна си върна 175 военнослужещи и седем цивилни при нова размяна на пленници с Русия, съобщи президентът Володимир Зеленски на 11 април. От руското министерство на отбраната също потвърдиха размяната, като уточниха, че срещу тях са освободени 175 руски войници. Размяната се случва ден преди Великден, който православните християни отбелязват на 12 април.
 

Сред освободените украинци има военнослужещи, пленени при боевете за Мариупол, както и задържани в района на Чернобилската атомна електроцентрала и в различни региони – Донецка, Херсонска, Сумска и Запорожка област, както и в руската Курска област.

 

По думите на ръководителя на президентската канцелария Кирило Буданов, сред освободените има 25 украински офицери. Той подчерта, че освобождаването им е било „изключително трудно“.

 

Повечето от върнатите са били в руски плен още от 2022 г. Най-младият е на 22 години, а най-възрастният – на 63.

Омбудсманът Дмитро Лубинец заяви, че много от освободените са в тежко здравословно състояние, с наранявания и психологически травми.

 

„Продължаваме да работим, за да върнем всички наши хора у дома. Още добри новини предстоят“, каза Буданов.

 

Според украинските власти размяната е осъществена с посредничеството на САЩ и Обединените арабски емирства.

 

Последната подобна размяна беше на 6 март. От началото на пълномащабната инвазия Украйна е върнала над 7000 свои граждани от плен.

 




