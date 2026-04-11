Украйна си върна 175 войници, сред тях защитници на Мариупол

Сред освободените украинци има военнослужещи, пленени при боевете за Мариупол, както и задържани в района на Чернобилската атомна електроцентрала и в различни региони – Донецка, Херсонска, Сумска и Запорожка област, както и в руската Курска област.

По думите на ръководителя на президентската канцелария Кирило Буданов, сред освободените има 25 украински офицери. Той подчерта, че освобождаването им е било „изключително трудно“.

Повечето от върнатите са били в руски плен още от 2022 г. Най-младият е на 22 години, а най-възрастният – на 63.

Омбудсманът Дмитро Лубинец заяви, че много от освободените са в тежко здравословно състояние, с наранявания и психологически травми.

„Продължаваме да работим, за да върнем всички наши хора у дома. Още добри новини предстоят“, каза Буданов.

Според украинските власти размяната е осъществена с посредничеството на САЩ и Обединените арабски емирства.

Последната подобна размяна беше на 6 март. От началото на пълномащабната инвазия Украйна е върнала над 7000 свои граждани от плен.