Още една легенда си отиде: Почина Маргрет Николова, един от доайените на естрадата ни
На 97-годишна възраст почина една от легендите на българската естрада Маргрет Николова, съобщи БНТ. През над 50-годишната си кариера на сцената тя изнася повече от 9400 концерта и оставя след себе си репертоар от над 600 песни, с което се нарежда сред най-активните и обичани изпълнители в българската музика.
За нея песни създават едни от най-известните български композитори, сред които Тончо Русев, Йосиф Цанков, Светозар Русинов, Ангел Заберски и Петър Ступел. Сред най-популярните ѝ изпълнения е „Да бъдеш жена“, по музика на Зорница Попова и текст на Блага Димитрова.
Маргрет Николова печели голямата награда в първото издание на фестивала „Златният Орфей“, а същата година е отличена и в конкурса „Мелодия на годината“, което затвърждава мястото ѝ сред водещите имена на българската популярна музика.
