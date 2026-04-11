Програмата на партия „Тиса“ е насочена към ясно разграничаване от досегашния курс на Будапеща. Мадяр обещава да върне Унгария към по-тясно сътрудничество със западните съюзници и да възстанови доверието в страната като партньорка.

Сред основните приоритети са увеличаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г., мащабни инвестиции в армията и модернизация на отбранителния сектор. Предвижда се и преглед на договорите в индустрията заради съмнения за корупция, както и цялостна ревизия на държавните структури с цел ограничаване на руското влияние.















Според поддръжници на опозицията това би означавало „истински завой“ в политиката на Унгария – от по-близки отношения с Москва към ясна ориентация към ЕС и НАТО.



Наследството на Орбан: система, която трудно се променя



Реалността обаче показва, че подобна трансформация ще се сблъска със сериозни институционални и политически бариери. Управлението на Орбан не е просто политически период, а цялостна система, изградена в продължение на повече от десетилетие.

Контролът върху ключови институции, промените в законодателството и дълбоко вкоренените зависимости – включително в енергетиката и службите за сигурност – правят бързата промяна малко вероятна. Съществува и риск в последните дни на управление да бъдат приети допълнителни закони, които да ограничат възможностите на бъдещо правителство.

Експерти предупреждават, че дори при силна политическа воля, ще са нужни години, за да се възстанови институционалният баланс и доверието на партньорите.



Украйна: надежди за размразяване, но без резки ходове



В Киев и Брюксел се надяват, че евентуално ново управление ще доведе до по-конструктивен подход от страна на Унгария. Възможно е Будапеща да преразгледа позицията си по ключови въпроси, като европейската финансова помощ за Украйна и процеса на присъединяване към ЕС.

Има очаквания, че Унгария може да отмени ветото си върху важни решения, включително заемите за Киев и финансирането чрез европейски механизми за сигурност.

Въпреки това самият Мадяр остава предпазлив. Той не обещава военна помощ за Украйна и не подкрепя ускорено членство в ЕС. Политиката му по отношение на Русия също е определена като „прагматична“, а не конфронтационна.

Това означава, че дори при смяна на властта, не се очаква радикален завой, а по-скоро постепенно намаляване на напрежението.



Финансови ограничения и вътрешен натиск



Един от най-сериозните проблеми пред евентуално ново управление ще бъдат икономическите реалности. Унгария се сблъсква със значителен бюджетен дефицит, което ограничава възможностите за бързо увеличаване на военните разходи.















В същото време Мадяр обещава повече инвестиции в здравеопазването и социалната политика – сфери, които също изискват сериозен ресурс.

Това поставя под въпрос дали амбициозните цели за отбрана могат да бъдат реализирани в краткосрочен план. Анализатори са категорични, че приоритетите вероятно ще бъдат балансирани, а не изцяло пренасочени към сигурността.



Обществените нагласи – допълнително предизвикателство



След години на силна пропаганда срещу Украйна темата остава чувствителна в унгарското общество. Това означава, че всяко правителство ще трябва да действа внимателно, за да не загуби вътрешна подкрепа.

Дори при желание за промяна, политическата реалност налага по-предпазлив подход. Очакванията са за по-мек тон и по-малко конфронтация, но не и за рязка смяна на позициите.



Възможен сценарий: еволюция, а не революция



Общата картина показва, че евентуална победа на Мадяр може да донесе промяна в стила и приоритетите на унгарската политика, но не и незабавен геополитически обрат.

Най-вероятният сценарий е постепенна еволюция – възстановяване на диалога с ЕС, по-голяма предвидимост в рамките на НАТО и по-умерен подход към Украйна.



Изборите в Унгария се очертават като ключов момент не само за страната, но и за цяла Европа. Те могат да променят динамиката в ЕС и да повлияят на подкрепата за Украйна.

Но дори при политическа промяна, очакванията остават умерени. След години на натрупани зависимости и конфликти, новият курс – ако бъде поет – ще се изгражда бавно, внимателно и под силен вътрешен и външен натиск.