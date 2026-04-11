Неделя, 12 Април 2026, 04:51
Почина Африка Бамбаатаа – пионерът на хип-хопа и противоречива фигура

Почина Африка Бамбаатаа – пионерът на хип-хопа и противоречива фигура
Африка Бамбаатаа, един от основоположниците на хип-хоп културата, е починал на 68-годишна възраст, потвърди организацията Hip Hop Alliance. В изявление оттам подчертаха, че Бамбаатаа е помогнал за изграждането на „глобално движение, основано на мир, единство, любов и забавление“, като отдават почит на ролята му за превръщането на хип-хопа в световен културен феномен.
 

Роден като Ланс Тейлър в нюйоркския квартал Бронкс, Бамбаатаа израства в период на силни социални и политически движения, включително борбата за права на чернокожите в САЩ.

 

През 1973 г. той съосновава Universal Zulu Nation – международна организация, която има за цел да насочи младите хора далеч от насилието и към творчество чрез музика, танц и изкуство.







Като тийнейджър е част от уличната банда Black Spades, но по-късно използва лидерските си умения, за да създаде алтернатива на уличната култура чрез хип-хопа.


„Planet Rock“ и революцията в музиката


Големият му пробив идва през 1982 г. с хита Planet Rock, който променя звученето на хип-хопа и поставя основите на електро стила в жанра.

 

През 80-те години Бамбаатаа работи с редица известни музиканти, сред които James Brown и John Lydon, както и участва в политически ангажирани проекти, включително антиапартейд песента Sun City през 1985 г.

 

Неговата визия допринася за утвърждаването на Бронкс като „люлка на култура, достигнала до всяко кътче на света“, посочват от Hip Hop Alliance.


Сянката върху наследството


В последните години от живота му репутацията на Бамбаатаа бе сериозно разклатена от обвинения в сексуално насилие над деца и трафик, които той категорично отричаше.

 

През 2016 г. той се оттегля от ръководството на Universal Zulu Nation след появата на обвинения, свързани със събития от 80-те и 90-те години.

 

През 2025 г. губи гражданско дело по обвинения в сексуално насилие, след като не се явява в съда.

 

От Hip Hop Alliance признават, че тези обвинения усложняват оценката за неговото наследство и остават предмет на „сериозни разговори в общността“.


Краят на една ера


Според информация на TMZ, Бамбаатаа е починал в щата Пенсилвания вследствие на усложнения от рак.

 

Смъртта му бележи края на една ключова фигура в историята на хип-хопа – човек, който едновременно създаде културна революция и остави след себе си противоречиво наследство, което ще продължи да бъде обсъждано.

