НОВИНИ
Лоши условия в планините: Заледени склонове и висока лавинна опасност
Условията за туризъм в планините са неблагоприятни, предупредиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК. По данни на спасителите на много места склоновете са заледени, а лавинната опасност остава висока.
През последните дни е натрупал и нов сняг, което допълнително увеличава риска от подхлъзвания и инциденти.
В планините времето е облачно, с вятър и на места с мъгла. Температурите варират между минус 1 и 4 градуса.
От ПСС уточняват, че през изминалата нощ не са регистрирани инциденти.
Спасителите напомнят, че туристите трябва да бъдат особено внимателни и да се съобразяват с усложнената обстановка.
Ски съоръженията в страната ще работят до неделя, 12 април, след което ще бъдат затворени за сезона.
