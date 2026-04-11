През последните дни е натрупал и нов сняг, което допълнително увеличава риска от подхлъзвания и инциденти.

В планините времето е облачно, с вятър и на места с мъгла. Температурите варират между минус 1 и 4 градуса.

От ПСС уточняват, че през изминалата нощ не са регистрирани инциденти.

Спасителите напомнят, че туристите трябва да бъдат особено внимателни и да се съобразяват с усложнената обстановка.

Ски съоръженията в страната ще работят до неделя, 12 април, след което ще бъдат затворени за сезона.