Неделя, 12 Април 2026, 04:51
Лоши условия в планините: Заледени склонове и висока лавинна опасност

Условията за туризъм в планините са неблагоприятни, предупредиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК. По данни на спасителите на много места склоновете са заледени, а лавинната опасност остава висока.
 

През последните дни е натрупал и нов сняг, което допълнително увеличава риска от подхлъзвания и инциденти.

 

В планините времето е облачно, с вятър и на места с мъгла. Температурите варират между минус 1 и 4 градуса.

 

От ПСС уточняват, че през изминалата нощ не са регистрирани инциденти.

 

Спасителите напомнят, че туристите трябва да бъдат особено внимателни и да се съобразяват с усложнената обстановка.

 

Ски съоръженията в страната ще работят до неделя, 12 април, след което ще бъдат затворени за сезона.

