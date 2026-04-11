Само два дни по-рано предприятието е било частично затворено от инспектори заради нарушения, включително липса на здравна идентификация и съпътстващи документи за животните.



Противоречия в обясненията



По информация на собственика агнешките трупове са били натоварени през нощта и изпратени към екарисаж в Гърция. Данните от проверката обаче поставят това твърдение под съмнение.

Оказва се, че посоченият транспортен автомобил изобщо не е бил в района на Свищов по това време, а в друга част на страната.















Нарушени правила и риск за потребителите



По закон подобни количества месо трябва да бъдат унищожени при строго регламентирана процедура – в присъствието на комисия и след специална обработка, която прави продукта негоден за консумация.

До момента няма доказателства тези изисквания да са спазени.

Допълнително притеснение буди фактът, че според документи част от агнетата вече са били транжирани в предприятието.



Къде е месото?



Основният въпрос остава без отговор – къде са изчезналите 800 агнета.

Не се изключва възможността част от тях да са стигнали до магазини или пазари в страната, което поражда сериозни рискове за здравето на потребителите.

От БАБХ уверяват, че контролът е засилен, включително в дните около Великден, когато търсенето на агнешко традиционно расте.



Разследването продължава



Издирването на липсващите количества и проследяването на движението им се извършва съвместно с други компетентни институции.

„Всеки продукт с неясен произход или без необходимите документи се спира от реализация“, подчертават от агенцията.

Очаква се в следващите дни да стане ясно дали изчезналото месо е било унищожено – или вече е попаднало на трапезата на потребителите.