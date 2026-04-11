2252 | НОВИНИ
Общински съветник и член на СИК арестувани за купуване на гласове в Разложко
Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са задържани при акция срещу купуването на гласове, съобщиха от МВР. Операцията е проведена в село Баня и района на Разлог. Задържани са общинският съветник В. Д., членът на СИК А. Г., както и трето лице – И. Б.
АПо време на акцията полицаите са открили над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил. По данни на разследването превозното средство е използвано за логистично разпределение на парични средства към хора, които да гласуват за конкретна политическа сила.
В рамките на разследването пред съдия са разпитани трима свидетели. Те са потвърдили, че са получили по 50 евро, за да упражнят вота си в полза на определена партия.
Полицейските действия са обхванали множество адреси – частни домове, търговски обекти и други локации в региона.
От МВР подчертават, че контролът срещу изборните престъпления е засилен и се извършва денонощно.
Разследването продължава.
