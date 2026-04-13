Над 9 млрд. евро загуба за икономиката: Българите изхвърлят по 41 кг. храна на година

Източник: БГНЕС
В България всеки човек генерира средно около 94 килограма отпадъци годишно, като от тях приблизително 41 килограма са изхвърлена храна. Това води до значителни икономически загуби – около 300 евро на домакинство годишно и над 9 милиарда евро за цялата икономика, акцентира Елеонора Йосифова от инициативата „Нулеви отпадъци“ към сдружение „За Земята“, пред БНР.
 

По думите ѝ най-ефективният начин за справяне с проблема е да не се създава отпадък изобщо. Тя препоръчва по-осъзнато пазаруване – със списък, без излишно презапасяване, както и споделяне на излишната храна с хора, които имат нужда.

 

Йосифова подчертава, че хранителните отпадъци не идват само от домакинствата, но и от ресторанти и търговски вериги, което оказва сериозно влияние върху икономиката и околната среда. Според нея храната е един от основните разходи в домакинския бюджет и трябва да се използва по-внимателно и разумно.

 

Тя обръща внимание и на това, че възможността да си позволим повече не трябва да води до по-голямо разхищение, тъй като ресурсите са неравномерно разпределени и много хора нямат достатъчно.

 

От организацията призовават хората да купуват само необходимото количество храна, да планират по-добре потреблението си и да намалят разхищението както в дома, така и в обществото като цяло.

