По думите ѝ най-ефективният начин за справяне с проблема е да не се създава отпадък изобщо. Тя препоръчва по-осъзнато пазаруване – със списък, без излишно презапасяване, както и споделяне на излишната храна с хора, които имат нужда.

Йосифова подчертава, че хранителните отпадъци не идват само от домакинствата, но и от ресторанти и търговски вериги, което оказва сериозно влияние върху икономиката и околната среда. Според нея храната е един от основните разходи в домакинския бюджет и трябва да се използва по-внимателно и разумно.

Тя обръща внимание и на това, че възможността да си позволим повече не трябва да води до по-голямо разхищение, тъй като ресурсите са неравномерно разпределени и много хора нямат достатъчно.

От организацията призовават хората да купуват само необходимото количество храна, да планират по-добре потреблението си и да намалят разхищението както в дома, така и в обществото като цяло.