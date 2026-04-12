Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!

Победителят Петер Мадяр Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Партията на Петер Мадяр поведе в първите частични резултати от парламентарните избори. При обработени 75,9% от гласовете „Тиса“ получава общо 139 места в 199-местния парламент. От тях 43 са от партийната листа, а 95 - от едномандатни райони.
 

Коалицията ФИДЕС-КДНП на досегашния унгарски премиер Виктор Орбан до момента си осигурява скромните 53 мандата. От тях 43 са от листата, а 10 – в индивидуални избирателни райони.

 

Крайнодясната партия „Ми Хазанк“ засега взема 7 места, всички от партийната листа.

 

Днес в Унгария беше отчeтeна рекордна избирателна активност от 77,80% към 18:30 ч. За сравнение, най-високата избирателна активност в историята на унгарската демокрация досега беше на изборите през 2002 г., когато гласуваха 73,5%.

 

Орбан призна загубата и поздрави победителя Мадяр. 

 

Победителят от своя страна развълнуван се обърна към избирателите: „Благодаря, Унгария!“

 

В цялата страна хиляди хора излизат по улиците и демонстрират подкрепа за партия „Тиса“. На много плакати е изписан пише „Никога с Москва!“. 

 

Изборите се произвеждат в атмосфера на остра предизборна надпревара, като допитванията преди вота показваха разнопосочни тенденции – част от тях даваха преднина на ТИСА докато други сочеха възможност за победа на ФИДЕС.

 

Анализатори отбелязват, че изборната система в страната може да даде предимство на победителя, включително чрез мажоритарния елемент, което означава, че дори малка разлика в гласовете може да се превърне в по-съществено парламентарно мнозинство.

 

Очаква се преброяването на гласовете да продължи през нощта, като окончателните резултати ще станат ясни след обработването на всички протоколи от избирателните секции.

 

Проправителствените медии в Русия отбелязват сдържано резултатите от вота в Унгария. 

