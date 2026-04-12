„Ще има допълнителни намаления на акцизите върху горивата и ще се отложи увеличението на данъка върху въглеродните емисии“, каза премиерът. Пакетът от мерки е на стойност около 505 милиона евро – в допълнение към мерките на стойност 250 милиона евро, обявени преди три седмици.

Това се случва, след като полицията в Дъблин проби блокада на центъра на града от протестиращи срещу цените на горивото по време на късна нощна операция през уикенда. Трактори и камиони бяха разчистени от главната артерия на столицата, улица О'Конъл. Демонстрациите доведоха до блокади в голяма част от Ирландия през последната седмица.

Ирландската полицейска служба An Garda Siochana проведе отделна операция за разчистване на друга блокада на доковете в Голуей, където военно превозно средство събори импровизирана бариера.

Демонстранти, водени предимно от шофьори на камиони, фермери и селскостопански работници, започнаха координирани действия във вторник с призив за помощ за намаляване на цените на горивата, които според тях ще доведат до фалит на хората. Протестите задушиха дистрибуцията на горива в цяла Ирландия и предизвикаха засилена полицейска реакция, която доведе до няколко ареста и разполагане на части за обществен ред.

Нощната операция в Дъблин се проведе, след като в събота служителите на реда започнаха да се разправят с демонстранти в рафинерия в графство Корк. Полицаите използваха лютив спрей, за да ги разпръснат.

Комисар Джъстин Кели заяви вчера, че блокадите „не са легитимна форма на протест“. „Те доведоха до недостиг на гориво, който пряко се отразява на службите за спешна помощ, като болници, линейка и пожарна, както и на бизнеса и широката общественост“, каза той. „Предупредихме протестиращите, че ще предприемем мерки за прилагане на закона, а те решиха да го игнорират и да продължат да държат страната заложник.“