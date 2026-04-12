Езическите основи: Танцът на Слънцето и Луната

Преди да стане „Пасха Господня“, този период от годината е бил посветен на пролетното равноденствие. В древните земеделски общества това е моментът на космическия баланс, когато денят побеждава нощта.

Богинята Еостре и зората. Англосаксонската традиция свързва името Easter (Великден) с богинята на зората и пролетта – Еостре. Нейните празненства са се провеждали по време на първото пълнолуние след равноденствието. Тя е олицетворявала новия живот, а нейните свещени символи са били заекът (заради неговата плодовитост) и яйцето (символ на зародиша).

Ищар и митът за възкресението. Макар лингвистичната връзка между Easter и месопотамската Ищар да е доказано невярна, митологичната е ясна. Слизането на Ищар в подземното царство и нейното последващо завръщане (възкресение) е древен архетип за смъртта на природата през зимата и нейното събуждане през пролетта.

Символите на яйцето и заекът

Тези великденски тотеми имат дълбок дохристиянски генезис.

Яйцето. В египетската, индуистката и финикийската митологии съществува концепцията за „Космическото яйце“, от което се е родила Вселената. Персите са подарявали боядисани яйца по време на пролетния празник Навруз хиляди години преди Христа. За древните хора яйцето е било „затворен гроб“, в който се крие магията на живота.

Заекът. В езическите култове заекът е спътник на лунните богини. Поради изключително краткия си размножителен цикъл, той се превръща в емблема на вечния живот и неунищожимата жизнена сила.

Християнството възприема празника

Преходът от езически култ към християнска догма не се случва за една нощ. В ранните векове християните са празнували Възкресението по различно време, често успоредно с еврейския Пасха.

Никейският събор от 325 г. сл. Хр. е ключовият исторически момент. Император Константин Велики свиква Първия вселенски събор, на който официално се решава кога ще се чества Великден. Църквата иска да се разграничи от еврейския календар, но същевременно запазва астрономическата логика на езичниците. Формулата е следната. Великден се определя като първата неделя след първото пълнолуние след пролетното равноденствие. Така християнството реално канонизира ритъма на природата, като облича старите вярвания в нови религиозни одежди.

Как езичеството оцелява в ритуала

Църквата проявява изключителна стратегическа гъвкавост. Вместо да забрани дълбоко вкоренените езически обичаи, тя им придава нов смисъл.

Яйцето става символ на Камъка пред гроба Господен.

Червеният цвят, който в езичеството е символ на жизнената енергия и слънцето, става символ на кръвта на Христос.

Обредните хлябове и козунаци, които някога са били жертвени дарове за богините на плодородието, се превръщат в символ на „живия хляб“ – самото тяло на Иисус.

Разликата между датите на православния и католическия Великден е един от най-често задаваните въпроси всяка пролет. Макар и двете деноминации да празнуват едно и също събитие, те използват различни математически призми, през които гледат календара.

Фундаменталната причина е битката на календарите: Юлиански срещу Григориански. Католическата църква и повечето протестантски деноминации използват Григорианския календар, въведен от папа Григорий XIII през 1582 г. Той е астрономически по-точен. Православната църква все още се придържа към Юлианския календар или „стар стил“ за определянето на Великден. Към днешна дата Юлианският календар изостава с 13 дни от Григорианския. Въпреки че българската църква празнува Коледа по нов стил на 25 декември, тя определя Великден по стария Юлиански календар, за да бъде в синхрон с останалите православни държави.

Астрономическото равноденствие

Според правилото на Никейския събор, Великден се празнува след пролетното равноденствие. За католиците равноденствието е фиксирано на 21 март по новия стил. За православните равноденствието също е на 21 март, но по Юлианския календар, което в нашия граждански календар всъщност съответства на 3 април. Тази разлика от 13 дни често измества първото пълнолуние, което е следващият фактор в уравнението.

Лунният цикъл или Пасхалното пълнолуние

Великден зависи от лунните фази. Тъй като православната църква използва старата методика за изчисляване на пълнолунието (т.нар. „метонов цикъл“), нейното „църковно пълнолуние“ се пада няколко дни по-късно от реалното астрономическо пълнолуние, което използват католиците.

Връзката с еврейския Песах или Пасха е важна догматична разлика. Според православното правило Великден задължително трябва да се падне след края на Пасха. Това се базира на библейската хронология – Възкресението се случва след еврейския празник. Ако православният Великден съвпадне с Пасха, той се премества с една седмица напред.

Католическата църква вече не се съобразява с това дали Пасха е приключил или не, което понякога води до това католиците да празнуват Великден преди евреите да са отбелязали своята Пасха.

Колко голяма може да бъде разликата зависи от това как се подреждат лунните фази спрямо двете равноденствия. Възможни са три сценария:

Празнуват заедно. Случва се сравнително рядко – веднъж на няколко години. Такова съвпадение имаше през 2025 г., на 20 април, когато празнуваха и двете църкви.

Една седмица разлика. Най-честият случай, при който православният Великден е една седмица след католическия.

Пет седмици разлика. Най-голямата възможна разлика, както беше през 2024 г. – 31 март срещу 5 май.

Великден е синтез между древното страхопочитание пред природата и духовния стремеж към спасение. Независимо дали го наричаме Еостре, Пасха или Възкресение, в основата му стои една и съща непреходна идея: животът е по-силен от смъртта.