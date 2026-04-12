„Ормузкият проток не трябва да бъде подложен на таксуване. Спешно работим с Франция и други партньори, за да сформираме широка коалиция за защита на свободата на корабоплаване.“

Тръмп заяви, че Обединеното кралство изпраща миночистачи, за да помогне за разчистването на пролива. По-късно стана ясно, че Великобритания вече разполага със системи за откриване на мини в региона.

Лидерът на либералните демократи Ед Дейви призова сър Киър Стармър да не се присъединява към „поредната ескалация в идиотската война на Доналд Тръмп“. В X той написа, че „Обединеното кралство трябва да работи с други страни, за да върне САЩ и Иран на масата за преговори, а не да разпалва пламъците на войната“.

След като мирните преговори между САЩ и Иран се провалиха в столицата на Пакистан Исламабад в събота, Тръмп заяви, че американският флот ще блокира пролива. Обединеното кралство твърдо заяви, че няма да се намесва в блокадата.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че всеки военен кораб, който се приближи към Ормузкия проток, ще бъде считан за нарушаващ прекратяването на огъня и ще бъде „наказан сериозно“. В съобщение от информационната агенция Tasnim, военноморските сили Иран подчертават, че водният път е „под интелигентен контрол и управление“.

Американската блокада на Ормузкия проток „може само да навреди още повече на света“, заяви бивш заместник-началник на военноморските операции на САЩ. В разговор с водещата на Sky News Ялда Хаким, контраадмирал Джо Сестак каза, че не вижда смисъл в блокирането на кораби, преминаващи през пролива. „Не виждам цел в това. Това може само да навреди още повече на света. Според мен той просто се опитва да покаже някакъв вид действие, което няма да има никаква цел.“