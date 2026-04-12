Докато мощната система на SLS (Space Launch System) разкъсва небето над Флорида на 1 април 2026 г., в кабината на кораба „Орион“ четирима астронавти са приковани към седалките си от огромното ускорение. Но за милионите зрители пред екраните голямата звезда на похода към Космоса е една малка, бяла плюшена играчка на име Rise.

Дизайнът на фигурката не е дело на професионално студио, а на 8-годишния Лукас Йе от Калифорния. Неговата идея е избрана сред над 2600 предложения от 50 държави в световния конкурс на НАСА “Moon Mascot”.

Макар да изглежда като обикновена играчка, Rise има критично важна работа на борда. В космическата терминология тя се нарича Zero-G Indicator (индикатор за нулева гравитация). Когато двигателите на ракетата спрат и корабът навлезе в орбита, Rise започва да левитира в кабината. Това е най-бързият и нагледен начин астронавтите (и зрителите пред екраните) да разберат, че са в състояние на микрогравитация, без да гледат сложни уреди. Използват се плюшени играчки, защото са леки, меки и не могат да повредят чувствителните екрани или електрониката в кабината при сблъсък.

Името и визията на Rise („Изгрев“ или „Издигане“) не са случайни. Те са вдъхновени от легендарната снимка „Земен изгрев“ (Earthrise), направена по време на мисията Аполо 8 през 1968 г.

Rise е символ на „Поколението Артемида“. Той показва, че Космосът вече не е само за учени в бели престилки, но и за децата, които днес рисуват своите мечти в училище.

Има и буквално скрита във фигурката символика. В специално джобче на Rise се намира SD карта с имената на над 5,6 милиона души от цял свят, които се включиха в кампанията на НАСА. Така Rise буквално заведе хората обратно до Луната. Много хора виждат символика в пътуването на името им толкова далече от Земята, като правят връзка с вярванията в Древен Египет. Според нея името и същността на човека са идентични – името определя същността. Там се ражда идеята, че човек е жив, докато се помни името му. На външните стени на гробниците древните египтяни оставят призиви като „нека който мине оттук прочете името ми“.

Популярността на Rise се дължи на неговата човечност. В свят на сложни технологии и милиардни бюджети, една малка играчка, направена по детска рисунка, напомня, че проучването на Космоса е преди всичко човешко приключение.