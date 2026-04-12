Реклама / Ads
Понеделник, 13 Април 2026, 00:23
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 642 | НОВИНИ

Лунният талисман Rise, който обедини планетата ни по пътя си към Луната

Редактор: Ивайло Александров
Rise (Райз) е малка плюшена фигурка, която изобразява усмихната Луна. Тя носи синьо-зелена бейзболна шапка с цветовете на Земята и има специален отпечатък от обувка на гърба си – директна препратка към първата стъпка на Нийл Армстронг.
 

Докато мощната система на SLS (Space Launch System) разкъсва небето над Флорида на 1 април 2026 г., в кабината на кораба „Орион“ четирима астронавти са приковани към седалките си от огромното ускорение. Но за милионите зрители пред екраните голямата звезда на похода към Космоса е една малка, бяла плюшена играчка на име Rise.

 

Дизайнът на фигурката не е дело на професионално студио, а на 8-годишния Лукас Йе от Калифорния. Неговата идея е избрана сред над 2600 предложения от 50 държави в световния конкурс на НАСА “Moon Mascot”.

 

Макар да изглежда като обикновена играчка, Rise има критично важна работа на борда. В космическата терминология тя се нарича Zero-G Indicator (индикатор за нулева гравитация). Когато двигателите на ракетата спрат и корабът навлезе в орбита, Rise започва да левитира в кабината. Това е най-бързият и нагледен начин астронавтите (и зрителите пред екраните) да разберат, че са в състояние на микрогравитация, без да гледат сложни уреди. Използват се плюшени играчки, защото са леки, меки и не могат да повредят чувствителните екрани или електрониката в кабината при сблъсък.

 

Името и визията на Rise („Изгрев“ или „Издигане“) не са случайни. Те са вдъхновени от легендарната снимка „Земен изгрев“ (Earthrise), направена по време на мисията Аполо 8 през 1968 г.

 

Rise е символ на „Поколението Артемида“. Той показва, че Космосът вече не е само за учени в бели престилки, но и за децата, които днес рисуват своите мечти в училище.

 

Има и буквално скрита във фигурката символика. В специално джобче на Rise се намира SD карта с имената на над 5,6 милиона души от цял свят, които се включиха в кампанията на НАСА. Така Rise буквално заведе хората обратно до Луната. Много хора виждат символика в пътуването на името им толкова далече от Земята, като правят връзка с вярванията в Древен Египет. Според нея името и същността на човека са идентични – името определя същността. Там се ражда идеята, че човек е жив, докато се помни името му. На външните стени на гробниците древните египтяни оставят призиви като „нека който мине оттук прочете името ми“.

 

Популярността на Rise се дължи на неговата човечност. В свят на сложни технологии и милиардни бюджети, една малка играчка, направена по детска рисунка, напомня, че проучването на Космоса е преди всичко човешко приключение.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Изборите в Унгария: „Тиса“ води при преброени 54% от гласовете, Орбан поздрави Мадяр 9| 853 | Изборите в Унгария: „Тиса“ води при преброени 54% от гласовете, Орбан поздрави Мадяр Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 1054 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток След дни на протести: Ирландия обяви мерки за облекчаване на кризата с горивата 1| 1070 | След дни на протести: Ирландия обяви мерки за облекчаване на кризата с горивата Древният код на Възкресението – от езическите култове до християнския канон на Великден 1| 1331 | Древният код на Възкресението – от езическите култове до християнския канон на Великден

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария 7| 2983 | CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария
"Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии 15| 2879 | "Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии
Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа? 16| 2818 | Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа?
Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия 5| 2808 | Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия
Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд 4| 2784 | Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд
Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите 3| 2690 | Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите
След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната? 7| 2659 | След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната?
Лагард: 100 дни България с еврото – валутата вече обединява 21 държави 12| 2573 | Лагард: 100 дни България с еврото – валутата вече обединява 21 държави
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 