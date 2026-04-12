Партията на Мадяр към момента събира 51,98%. Управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан остава втора с 39.38%.

Според предварителните резултати партията „Наша родина“ също преминава бариерата от 5% с резултат от 6.07%.

Петер Мадяр съобщи преди минути, че Виктор Орбан му е позвънил по телефона и го е поздравил за победата на парламентарните избори в Унгария.

Изборите се произвеждат на фона на изключително оспорвана надпревара, като допитванията преди вота показваха разнопосочни тенденции – част от тях даваха преднина на ТИСА докато други сочеха възможност за победа на ФИДЕС.

Анализатори отбелязват, че изборната система в страната може да даде предимство на победителя, включително чрез мажоритарния елемент, което означава, че дори малка разлика в гласовете може да се превърне в по-съществено парламентарно мнозинство.

Очаква се преброяването на гласовете да продължи през нощта, като окончателните резултати ще станат ясни след обработването на всички протоколи от избирателните секции.