Реклама / Ads
Понеделник, 13 Април 2026, 00:23
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
9| 856 | НОВИНИ

Изборите в Унгария: „Тиса“ води при преброени 54% от гласовете, Орбан поздрави Мадяр

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Опозиционната формация „Тиса“ на Петер Мадяр излезе начело с преднина от около 10 пункта при преброени 53,45% от подадените гласове на парламентарните избори в Унгария, сочат междинни данни от Националната избирателна служба след края на изборния ден.
 

Партията на Мадяр към момента събира 51,98%. Управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан остава втора с 39.38%.

 

Според предварителните резултати партията „Наша родина“ също преминава бариерата от 5% с резултат от 6.07%.

 

Петер Мадяр съобщи преди минути, че Виктор Орбан му е позвънил по телефона и го е поздравил за победата на парламентарните избори в Унгария.

 

Изборите се произвеждат на фона на изключително оспорвана надпревара, като допитванията преди вота показваха разнопосочни тенденции – част от тях даваха преднина на ТИСА докато други сочеха възможност за победа на ФИДЕС.

 

Анализатори отбелязват, че изборната система в страната може да даде предимство на победителя, включително чрез мажоритарния елемент, което означава, че дори малка разлика в гласовете може да се превърне в по-съществено парламентарно мнозинство.

 

Очаква се преброяването на гласовете да продължи през нощта, като окончателните резултати ще станат ясни след обработването на всички протоколи от избирателните секции.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 