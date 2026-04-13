Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 05:25
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
11| 2315 | НОВИНИ

Отвъд Ормузкия проток: САЩ блокират и Оманския залив и Арабско море

Източник: БГНЕС
Съединените щати разширяват военноморската си блокада извън Ормузкия проток, като планират да обхванат и райони в Оманския залив и Арабско море. Новите мерки ще важат за всички кораби, независимо под какъв флаг плават, съобщават от Централното командване на САЩ. Очаква се блокадата да влезе в сила днес следобед българско време. Според указанията всеки кораб, който влиза или излиза от зоната без разрешение, може да бъде спрян, отклонен или задържан. В същото време се уточнява, че свободното преминаване през Ормузкия проток към дестинации извън Иран няма да бъде възпрепятствано.
 

Ограниченията обхващат цялото иранско крайбрежие, включително пристанища и нефтени терминали. Ще се допускат единствено хуманитарни доставки – като храни и медицински продукти – след проверка.

 

Напрежението се засилва, след като преговорите между Вашингтон и Техеран не доведоха до споразумение за прекратяване на конфликта. В отговор Иран заплаши, че може да предприеме действия срещу пристанища в съседни държави от Персийския залив.

 

Решението на САЩ получи силна подкрепа от Израел, докато Русия и Китай се обявиха категорично против тази стъпка.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 