11| 2315 | НОВИНИ
Отвъд Ормузкия проток: САЩ блокират и Оманския залив и Арабско море
Съединените щати разширяват военноморската си блокада извън Ормузкия проток, като планират да обхванат и райони в Оманския залив и Арабско море. Новите мерки ще важат за всички кораби, независимо под какъв флаг плават, съобщават от Централното командване на САЩ. Очаква се блокадата да влезе в сила днес следобед българско време. Според указанията всеки кораб, който влиза или излиза от зоната без разрешение, може да бъде спрян, отклонен или задържан. В същото време се уточнява, че свободното преминаване през Ормузкия проток към дестинации извън Иран няма да бъде възпрепятствано.
Ограниченията обхващат цялото иранско крайбрежие, включително пристанища и нефтени терминали. Ще се допускат единствено хуманитарни доставки – като храни и медицински продукти – след проверка.
Напрежението се засилва, след като преговорите между Вашингтон и Техеран не доведоха до споразумение за прекратяване на конфликта. В отговор Иран заплаши, че може да предприеме действия срещу пристанища в съседни държави от Персийския залив.
Решението на САЩ получи силна подкрепа от Израел, докато Русия и Китай се обявиха категорично против тази стъпка.
