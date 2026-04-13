Отвъд Ормузкия проток: САЩ блокират и Оманския залив и Арабско море

Ограниченията обхващат цялото иранско крайбрежие, включително пристанища и нефтени терминали. Ще се допускат единствено хуманитарни доставки – като храни и медицински продукти – след проверка.

Напрежението се засилва, след като преговорите между Вашингтон и Техеран не доведоха до споразумение за прекратяване на конфликта. В отговор Иран заплаши, че може да предприеме действия срещу пристанища в съседни държави от Персийския залив.

Решението на САЩ получи силна подкрепа от Израел, докато Русия и Китай се обявиха категорично против тази стъпка.