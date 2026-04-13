Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 05:25
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 2237 | НОВИНИ

AI като оръжие: Изкуственият интелект се превръща в новата атомна бомба

Източник: БГНЕС
Светът навлиза в нова технологична надпревара, в която държавите усилено разработват оръжия с изкуствен интелект – процес, който често се сравнява с ядреното въоръжаване през XX век. Разликата е, че вместо бавни и строго контролирани системи, днес се създават автономни технологии, способни да вземат решения и да поразяват цели почти без човешка намеса, пише в свой анализ WION. Тези системи значително ускоряват реакциите на бойното поле, но заедно с това увеличават риска от неволна ескалация.
 

Анализи показват, че автономни оръжия могат да предизвикат верижни реакции и контраатаки, без реален човешки контрол. Въпреки това, глобални правила почти липсват – има само отделни ангажименти, без цялостно международно споразумение.

 

За разлика от ядрената ера, днес водеща роля играе и частният сектор. Технологични компании и стартъпи активно участват в разработката на военни AI системи, което прави технологията по-достъпна, но и по-трудна за контрол. Именно тази достъпност е двуостър меч – повече държави и дори частни играчи могат да развиват подобни оръжия, които често са непредсказуеми.

 

Съединените щати инвестират милиарди в автономни технологии и вече използват системи като Maven, които анализират данни от дронове и сателити и генерират цели за удари за секунди. Компании като Anduril и Palantir също участват активно в развитието на подобни способности.

 

Китай не изостава и интегрира изкуствения интелект в армията си чрез тясно сътрудничество с частния сектор. Страната разработва автономни дронове и бойни системи, които могат да действат координирано без човешка намеса, като разчита и на сериозен производствен капацитет.

 

Русия също експериментира с подобни технологии, включително дронове, които сами избират целите си, и автоматизирани решения на бойното поле, тествани в реални конфликти като този в Украйна.

 

От своя страна Украйна използва AI като средство за компенсиране на военния дисбаланс чрез евтини дронове, безпилотни лодки и бърза адаптация на технологии. Конфликтът там на практика се превръща в реална лаборатория за война с изкуствен интелект.

 

Други държави също се включват в надпреварата. Индия инвестира в AI заради регионалната сигурност, Израел активно внедрява интелигентни системи във военните си операции, а европейските страни търсят съвместни решения, особено за защита срещу дронове, с цел да намалят зависимостта си от САЩ.

 

Всичко това очертава бъдеще, в което войните могат да се водят не толкова от хора, колкото от алгоритми. Скоростта на взимане на решения при машините може да се превърне в ключов фактор, а концепцията за възпиране да се трансформира в нещо като „взаимно автоматизирано унищожение“.

 

В крайна сметка, войната с изкуствен интелект изглежда по-гъвкава, по-достъпна и по-непредсказуема от ядреното противопоставяне – и именно затова потенциално по-опасна.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 