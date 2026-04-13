Сметната палата отчете 2,5 пъти ръст на сигналите за конфликт на интереси

Източник: БГНЕС
Подадените сигнали за конфликт на интереси у нас са се увеличили близо 2,5 пъти през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 г., съобщават от Сметната палата. Между 1 януари и 31 март 2026 г. са обработени общо 246 сигнала, като повече от половината – 137 – са постъпили след 16 февруари. За сравнение, година по-рано за същия период сигналите са били 100, а за цялото първо полугодие – 182.
 

Ръстът се свързва и с промените в закона от февруари 2026 г., с които Сметната палата пое част от функциите на закритата антикорупционна комисия. Новите ѝ задачи включват превенция на корупцията, проверка на имуществените декларации на публични лица и обработка на сигнали от граждани.

 

Дирекция „Конфликт на интереси“ извършва проверки чрез събиране и анализ на доказателства и подготвя решения по случаите. През първите три месеца на годината са взети 123 решения за допустимост на сигналите, като по 26 са образувани производства. В четири случая вече е установен конфликт на интереси.

 

Само в периода след 16 февруари до края на март са приети 69 решения, като 14 са довели до проверки, а в три случая са доказани нарушения – при двама кметове и един общински съветник.

 

Най-често сигналите продължават да са срещу кметове и общински съветници, но се увеличават и тези срещу директори на училища, както и представители на изпълнителната и законодателната власт.

 

Сметната палата е изпратила и четири случая към Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество за допълнителни проверки. Сигнали с данни за други нарушения се препращат към компетентните институции като АДФИ, МВР, министерства и други органи.

 

Информацията за случаи с неправомерно харчене на публични средства се събира в специален регистър, който служи за планиране на бъдещите одити на институцията.

