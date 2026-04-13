Ръстът се свързва и с промените в закона от февруари 2026 г., с които Сметната палата пое част от функциите на закритата антикорупционна комисия. Новите ѝ задачи включват превенция на корупцията, проверка на имуществените декларации на публични лица и обработка на сигнали от граждани.

Дирекция „Конфликт на интереси“ извършва проверки чрез събиране и анализ на доказателства и подготвя решения по случаите. През първите три месеца на годината са взети 123 решения за допустимост на сигналите, като по 26 са образувани производства. В четири случая вече е установен конфликт на интереси.

Само в периода след 16 февруари до края на март са приети 69 решения, като 14 са довели до проверки, а в три случая са доказани нарушения – при двама кметове и един общински съветник.

Най-често сигналите продължават да са срещу кметове и общински съветници, но се увеличават и тези срещу директори на училища, както и представители на изпълнителната и законодателната власт.

Сметната палата е изпратила и четири случая към Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество за допълнителни проверки. Сигнали с данни за други нарушения се препращат към компетентните институции като АДФИ, МВР, министерства и други органи.

Информацията за случаи с неправомерно харчене на публични средства се събира в специален регистър, който служи за планиране на бъдещите одити на институцията.