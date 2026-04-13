Вторник, 14 Април 2026, 05:24
Хакери удариха Booking.com

Източник: БГНЕС
Сайтът за резервации Booking.com е станал жертва на пробив в сигурността, при който неоторизирани лица са получили достъп до данни на клиенти, съобщава The Guardian. От компанията съобщават, че са засекли „подозрителна активност“, свързана с външни страни, които са успели да достъпят част от информацията за резервации на потребители. След установяване на проблема са предприети мерки за ограничаването му, включително промяна на ПИН кодовете за засегнатите резервации и уведомяване на клиентите.
 

Базираната в Амстердам платформа предлага над 30 милиона места за настаняване по света и свързва милиони пътници с услуги за пътуване, транспорт и престой. Компанията не уточнява колко души са засегнати, но подчертава, че не е имало неоторизиран достъп до финансова информация. В имейл до потребителите се посочва, че хакерите може да са получили такъв до определени данни от предишни резервации, включително имена, имейли, адреси, телефонни номера и информация, споделена с мястото за настаняване.

 

Това е пореден случай на кибератака срещу платформата. През последните години тя се сблъсква с нарастващ брой онлайн измами, при които измамници искат данни за плащане под претекст за потвърждение на резервация, след което извършват нерегламентирани транзакции.

 

Още през 2018 г. чрез фишинг атаки бяха откраднати данни за вход на служители в хотели в Обединени арабски емирства, което позволило достъп до информация за над 4000 потребители. Тогава Платформата беше глобено с 475 000 евро, тъй като съобщи за инцидента със закъснение от 22 дни на нидерландския регулатор за защита на личните данни.

