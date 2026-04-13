Младите, икономиката, външната политика: Защо загуби Орбан

Подкрепата за него постепенно намаляваше, а в навечерието на изборите на 12 април социологическите проучвания вече показваха сериозно изоставане. В същото време опозицията се консолидира около Мадяр с една основна цел – да отстрани Орбан и управляващата партия Фидес от власт.

Спадът започва през 2024 г., когато правителството помилва бивш заместник-директор на детски дом, осъден за прикриване на сексуално насилие над деца. Скандалът предизвиква силен обществен отзвук и се превръща в повратен момент. Именно тогава Мадяр – дотогава част от системата и член на Фидес – публично се обръща срещу властта. Той организира масови протести и повежда хиляди хора по улиците. Кампанията му включва и публикуване на аудиозапис с участието на бившия министър на правосъдието Юдит Варга, в който се твърди за намеса на правителството по случая.

Скандалът сериозно разклаща образа на Фидес като защитник на децата и семейството и води до това, което анализатори определят като морална криза на властта. От този момент нататък действията и посланията на правителството започват да имат все по-слаб отзвук сред обществото.

Загуба на влияние „на терен“

Мадяр използва ситуацията като трамплин за политическата си кариера. След серия от протести той започва обиколка из цялата страна – посещава села, малки градове и големи центрове, като така успява да заобиколи силния медиен контрол на Фидес. Тази стратегия му носи успех, включително на изборите за Европейски парламент, където печели значителна подкрепа.

През 2026 г. Мадяр стартира нова обиколка, а Орбан също излиза сред хората с поредица от публични събития – нещо, което не е правил от години. Разликата обаче е очевидна: Мадяр привлича повече хора, докато Орбан често се сблъсква с протести.

Ключов момент настъпва през март, когато Орбан реагира остро на освиркваща го тълпа, обвинявайки я, че иска „проукраинско правителство“ и пренасочване на унгарски средства към Киев. Видеото бързо набира популярност в социалните мрежи и показва ясно, че подкрепата му вече не е масова.

Загуба на позиции във външната политика

В кампанията си Орбан поставя силен акцент върху външната политика. Той обвинява Украйна, че се опитва да повлияе на изборите, и твърди, че икономиката на Унгария страда заради действията на Киев. Също така предупреждава, че евентуално управление на Мадяр може да въвлече страната във войната. Тази линия обаче се обръща срещу него. Появяват се информации за руска намеса в кампанията, както и за контакти между външния министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров, включително за обсъждане на вътрешни теми от ЕС.

За Орбан това е особено тежък удар, тъй като в началото на политическата си кариера той е ярък противник на съветското влияние. В резултат се появява и силният протестен лозунг „Руснаците вън“.

Загуба на икономическа подкрепа

С наближаването на изборите икономическите проблеми се превръщат в основна тема. Икономическият растеж се забавя, инфлацията остава висока, а реалните доходи намаляват. Увеличаващите се разходи за живот и хроничното недофинансиране на образование и здравеопазване засилват недоволството.

Все повече хора започват да усещат, че управлението на Орбан вече не носи очакваните резултати.

Загуба в социалните мрежи

Макар да доминира традиционните медии – където Фидес контролира голяма част от информационната среда – Орбан изостава в социалните мрежи.

След като платформата Meta ограничава политическата реклама, Фидес губи важно предимство. Междувременно Мадяр и неговата партия успяват да достигнат до милиони чрез кратки видеа и директна комуникация с избирателите.

Въпреки че Орбан има повече последователи, ангажираността с публикациите на Мадяр е значително по-висока, което показва по-силно влияние онлайн.

Загуба на младите избиратели

Най-сериозният удар идва от младите хора. Политиките на Орбан, включително ограниченията върху нощния живот в Будапеща, отблъскват голяма част от тях. Социологическите данни показват, че около две трети от младите избиратели подкрепят опозицията. В речта си след победата Мадяр специално им благодари, че са върнали надеждата за промяна.

В последния момент Орбан се опитва да ги привлече – признава, че последните години са били трудни за тях и ги призовава да насочат недоволството си към Брюксел. Обещава и данъчни облекчения.

Но това се оказва закъсняло. В нощта на изборите младите хора излизат по улиците на Будапеща, за да отпразнуват края на неговото 16-годишно управление.