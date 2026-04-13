Турция засилва търсенето на газ и нефт в Черно море

Източник: БГНЕС
Турската държавна петролна компания TPAO и френският енергиен гигант TotalEnergies са подписали меморандум за разбирателство, който цели разширяване на сътрудничеството между двете компании в проучването на въглеводороди в Черно море, съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от „Тюркийе тудей“. Байрактар подчертава, че споразумението е в съответствие с амбицията на Турция да се превърне в регионален енергиен хъб.
 

По думите му новият меморандум има стратегически характер и е насочен към засилване на съвместната работа между двете компании както в проучванията за нефт и природен газ в Черно море, така и в потенциални международни проекти. Министърът допълва, че Анкара работи за превръщането на TPAO в глобален енергиен играч и за укрепване на енергийната независимост на страната.  

 

Споразумението идва след поредица подобни инициативи на Турция с големи световни енергийни компании, сред които ExxonMobil, Chevron и Shell. Всички те са част от по-широката стратегия на Анкара да увеличи вътрешното производство на енергия и да намали зависимостта си от внос.

