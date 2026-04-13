Този стандарт изисква да се докаже не само, че твърдението е невярно, но и че е било публикувано с пълно пренебрежение към истината или със знание за неговата невярност.

В решението си съдията подчертава, че подадената жалба „изобщо не се доближава“ до този праг на доказване.

Той отбелязва още, че журналистите от The Wall Street Journal са се свързали предварително с Тръмп за коментар и са включили неговата позиция в публикацията, което според съда дава възможност на читателите сами да преценят фактите. Това, по думите му, противоречи на твърденията за злонамерено поведение от страна на медията.

Тръмп може да внесе коригирана версия на иска си до 27 април. В сегашната си жалба той определя като „фалшиво“ твърдението за изпратено от него поздравление за рождения ден на Епстийн и настоява за обезщетение за нанесени репутационни щети.

Решението се възприема като пореден правен удар по усилията на Тръмп да оспорва публикации, свързани с делото „Епстийн“, и да ограничава медийни материали, които счита за вредни за репутацията му.