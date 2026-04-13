Американски съд отхвърли иска на Тръмп за $10 млрд. срещу The Wall Street Journal

Американски съд отхвърли иска на Тръмп за $10 млрд. срещу The Wall Street Journal
Източник: БГНЕС
Федерален съдия в САЩ е отхвърлил иск за клевета на стойност 10 милиарда долара, подаден от американския президент Доналд Тръмп срещу изданието Wall Street Journal и неговия собственик Рупърт Мърдок. Делото е свързано със статия, засягаща предполагаемите му връзки с Джефри Епстийн. Съдията от окръжния съд в Маями Дарин Гейлс е постановил, че Тръмп не е изпълнил високия правен стандарт за „действителна злонамереност“, който важи за публични личности в дела за клевета, пишат американските медии.
 

Този стандарт изисква да се докаже не само, че твърдението е невярно, но и че е било публикувано с пълно пренебрежение към истината или със знание за неговата невярност.

 

В решението си съдията подчертава, че подадената жалба „изобщо не се доближава“ до този праг на доказване.

 

Той отбелязва още, че журналистите от The Wall Street Journal са се свързали предварително с Тръмп за коментар и са включили неговата позиция в публикацията, което според съда дава възможност на читателите сами да преценят фактите. Това, по думите му, противоречи на твърденията за злонамерено поведение от страна на медията.

 

Тръмп може да внесе коригирана версия на иска си до 27 април. В сегашната си жалба той определя като „фалшиво“ твърдението за изпратено от него поздравление за рождения ден на Епстийн и настоява за обезщетение за нанесени репутационни щети.

 

Решението се възприема като пореден правен удар по усилията на Тръмп да оспорва публикации, свързани с делото „Епстийн“, и да ограничава медийни материали, които счита за вредни за репутацията му.

