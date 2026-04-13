Вторник, 14 Април 2026, 05:24
Израелските сили са убили петима командири и 250 бойци на Хизбула за седмица

Източник: БГНЕС
Израелската армия съобщи, че при мащабните въздушни удари в Ливан през миналата седмица са били убити петима високопоставени командири на Хизбула, както и над 250 бойци. По данни на ливанското здравно министерство обаче общият брой на жертвите надхвърля 350 души, а ранените са повече от 1200. Според израелските военни операцията е обхванала различни части на страната – Южен Ливан, долината Бекаа и столицата Бейрут. Сред загиналите командири са ръководителят на логистиката Хасен Насър и заместник-командирът на ракетното подразделение Абу Мохамед Хабиб.
 

Израелската армия продължава действията си на ливанска територия, като към момента обкръжава южния град Бинт Джубейл. Само за последното денонощие са поразени около 150 цели на „Хизбула“, включително военни обекти, площадки за изстрелване на противотанкови ракети и командни центрове.

 

Ескалацията идва въпреки обявеното крехко примирие между САЩ и Иран, което трябваше да ограничи бойните действия в региона. Ситуацията се усложнява допълнително от разминаванията – Иран и Пакистан твърдят, че Ливан е част от примирието, докато Израел и САЩ оспорват това.

 

Ливан беше въвлечен в конфликта, след като Хизбула започна ракетни атаки срещу Израел в началото на март. В отговор Израел предприе мащабни въздушни удари и сухопътна операция. На този фон се очаква представители на Израел и Ливан да проведат преговори във Вашингтон с цел намаляване на напрежението.

