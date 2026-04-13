Израелската армия продължава действията си на ливанска територия, като към момента обкръжава южния град Бинт Джубейл. Само за последното денонощие са поразени около 150 цели на „Хизбула“, включително военни обекти, площадки за изстрелване на противотанкови ракети и командни центрове.

Ескалацията идва въпреки обявеното крехко примирие между САЩ и Иран, което трябваше да ограничи бойните действия в региона. Ситуацията се усложнява допълнително от разминаванията – Иран и Пакистан твърдят, че Ливан е част от примирието, докато Израел и САЩ оспорват това.

Ливан беше въвлечен в конфликта, след като Хизбула започна ракетни атаки срещу Израел в началото на март. В отговор Израел предприе мащабни въздушни удари и сухопътна операция. На този фон се очаква представители на Израел и Ливан да проведат преговори във Вашингтон с цел намаляване на напрежението.