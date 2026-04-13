Той дори намекна, че би предпочел брат му Луис Превост, когото описва като по-близък до движението MAGA, и си приписва заслуги за избора на папата. В публикации в социалната мрежа Truth Social Тръмп стигна дотам да твърди, че без него Лъв XIV нямало да заеме папския пост.

Реакцията в Италия е бърза и остра. Премиерът Джорджа Мелони първоначално беше критикувана, че не реагира достатъчно категорично, но впоследствие излезе с изявление, в което определи думите на Тръмп като „неприемливи“. Тя подчерта, че папата като духовен лидер на католиците има право и дори дълг да призовава за мир и да осъжда войната.

Президентът на Италия Серджо Матарела също акцентира върху ролята на папата като морален глас за мир в „изключително трудни времена“, като изразява надежда, че неговите послания за единство и човешко достойнство ще имат по-широк обществен ефект.

Външният министър Антонио Таяни на свой ред защитити папата, определяйки го като „силна и смела личност“, която последователно говори за мир и вяра. Вицепремиерът Матео Салвини, известен с по-топлите си отношения с Тръмп, също се дистанцира от атаките, заявявайки, че нападките срещу духовен лидер, символизиращ мира, са неразумни и ненужни.

От опозицията Джузепе Конте определя изказванията на Тръмп като „неприемливи и недопустими“, а Матео Ренци коментира, че американският президент „успява да се скара дори с Ватикана“.

Самият папа Лъв XIV реагира с умерен тон, заявявайки, че ще продължи да говори против войната и да призовава за мир, но няма желание да влиза в политически спорове с американския президент.