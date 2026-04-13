Тръмп обедини Италия: Рим защити папата в спора му с американския президент

Източник: БГНЕС
Италианската политическа сцена демонстрира необичайно единство след острите изказвания на американския президент Доналд Тръмп срещу папа Лъв XIV, пишат местните медии. Спорът започна, след като Тръмп отправи публични критики към главата на Римокатолическата църква, наричайки го „слаб по въпросите на престъпността“ и „неубедителен във външната политика“.
 

Той дори намекна, че би предпочел брат му Луис Превост, когото описва като по-близък до движението MAGA, и си приписва заслуги за избора на папата. В публикации в социалната мрежа Truth Social Тръмп стигна дотам да твърди, че без него Лъв XIV нямало да заеме папския пост.

 

Реакцията в Италия е бърза и остра. Премиерът Джорджа Мелони първоначално беше критикувана, че не реагира достатъчно категорично, но впоследствие излезе с изявление, в което определи думите на Тръмп като „неприемливи“. Тя подчерта, че папата като духовен лидер на католиците има право и дори дълг да призовава за мир и да осъжда войната.

 

Президентът на Италия Серджо Матарела също акцентира върху ролята на папата като морален глас за мир в „изключително трудни времена“, като изразява надежда, че неговите послания за единство и човешко достойнство ще имат по-широк обществен ефект.

 

Външният министър Антонио Таяни на свой ред защитити папата, определяйки го като „силна и смела личност“, която последователно говори за мир и вяра. Вицепремиерът Матео Салвини, известен с по-топлите си отношения с Тръмп, също се дистанцира от атаките, заявявайки, че нападките срещу духовен лидер, символизиращ мира, са неразумни и ненужни.

 

От опозицията Джузепе Конте определя изказванията на Тръмп като „неприемливи и недопустими“, а Матео Ренци коментира, че американският президент „успява да се скара дори с Ватикана“.

 

Самият папа Лъв XIV реагира с умерен тон, заявявайки, че ще продължи да говори против войната и да призовава за мир, но няма желание да влиза в политически спорове с американския президент.

 

 

