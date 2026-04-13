По данни на разследването кметът е предоставял средства на собственик на местен магазин, като целта е била той да убеждава клиентите си да гласуват за конкретна политическа партия. По случая вече са разпитани двама свидетели пред съдия. Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава. Кметът остава в ареста.

Междувременно Кандев съобщи и за паралелни полицейски действия в област Плевен, при които са открити 113 образци на бюлетини за предстоящи избори и 17 тетрадки със списъци на имена и суми срещу тях. В рамките на акцията са били задържани трима души, а срещу тях също са образувани досъдебни производства. Разследванията продължават.