Руски атаки над Днипро убиха петима цивилни и раниха над 20 души

При атаката по Днипро тази сутрин бяха ранени 24 души. Десет от тях бяха приети в болница в сериозно състояние. Четирима медици бяха ранени при атака на руски дрон в южния град Херсон. Нови сериозни щети понесе районът на Никопол в Днепропетровска област.

Сред мишените на снощните руски атаки бе Измаил – пристанище на Дунав близо до устието на реката, което се превърна във важен логистичен пункт за украинската военна икономика. Там се намират жилищни сгради, автомобили, пристанищни съоръжения, баржа и търговски кораб, плаващ под флага на Панама. Въпреки това пристанището продължава да работи, съобщиха украинските власти. Атакуван беше и кораб под либерийски флаг на път за пристанището Чорноморск близо до Одеса.