Руски атаки над Днипро убиха петима цивилни и раниха над 20 души

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Петима жители на украинския град Днипро загинаха при руски въздушен удар. При атаките над черноморските и дунавските пристанища на Украйна тази сутрин бяха повредени два търговски кораба.
 

При атаката по Днипро тази сутрин бяха ранени 24 души. Десет от тях бяха приети в болница в сериозно състояние. Четирима медици бяха ранени при атака на руски дрон в южния град Херсон. Нови сериозни щети понесе районът на Никопол в Днепропетровска област.

 

Сред мишените на снощните руски атаки бе Измаил – пристанище на Дунав близо до устието на реката, което се превърна във важен логистичен пункт за украинската военна икономика. Там се намират жилищни сгради, автомобили, пристанищни съоръжения, баржа и търговски кораб, плаващ под флага на Панама. Въпреки това пристанището продължава да работи, съобщиха украинските власти. Атакуван беше и кораб под либерийски флаг на път за пристанището Чорноморск близо до Одеса.

