Вторник, 14 Април 2026, 16:11
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник

Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
Редактор: Красен Бучков
Войната в Украйна достигна повратна точка, която доскоро изглеждаше като чиста теория. Президентът Зеленски съобщи, че украинските сили са успели да превземат руска позиция, използвайки единствено безпилотни системи – комбинация от въздушни дронове и наземни роботи. Операцията е проведена без участие на пехота и без никакви загуби от украинска страна, което я прави първа по рода си от началото на конфликта.
 

Става дума за координирана атака, при която роботизирани платформи оказват постоянен натиск върху противниковата позиция до момента, в който тя капитулира. По думите на Зеленски това е ясен знак, че „бъдещето вече е на фронта“ – реалност, в която най-опасните задачи постепенно се поемат от машини, а човешкият фактор се изтегля от директния риск.

 

Зад този пробив стои мащабно внедряване на нови технологии. Само за последните три месеца украинските роботизирани системи, сред които Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector и Volia,  са изпълнили над 22 000 мисии. Според Зеленски това означава десетки хиляди ситуации, в които човешки живот е бил предпазен, тъй като на мястото на войник е действала машина.

 

Тенденцията се потвърждава и от главнокомандващия Олександър Сирски, който отчита, че през март 2026 г. роботизираните системи са изпълнили с около 50% повече задачи спрямо февруари. Само за този месец са реализирани над 9000 операции, а броят на подразделенията, използващи такива технологии, е нараснал от 67 в края на 2025 г. до 167 през пролетта на 2026 г. Първоначално тези системи са били използвани основно за логистика – доставка на боеприпаси и евакуация на ранени – но все по-често участват и в директни бойни действия.


Развитието на безпилотните технологии води и до нови, неочаквани приложения. В края на март украински части съобщават за операция, при която дроновете са използвани за освобождаването на двама военнопленници. Чрез атака срещу охраняващите ги сили е създадена възможност за бягство – сценарий, който допреди месеци би звучал малко вероятно.


Този тип операции очертават новата логика на бойното поле. Дроновете и роботите вече не са просто помощни средства, а активни участници, които могат да поемат както ударни, така и спасителни мисии. Пехотата остава ключов елемент, но постепенно се отдръпва от най-рисковите точки.

 

Случаят с превзетата позиция без нито един войник показва ясно, че войната навлиза в нов етап – етап, в който технологиите не просто подпомагат, а започват да водят самите бойни действия.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? 3| 319 | Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил 0| 363 | Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции 0| 367 | EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 4066 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3354 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Христос воскресе! Велик празник е! 14| 2899 | Христос воскресе! Велик празник е!
Рекордна избирателна активност в Унгария 6| 2830 | Рекордна избирателна активност в Унгария
Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран 17| 2716 | Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран
Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 2677 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток
Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха 20| 2670 | Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха
Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение 14| 2663 | Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение
