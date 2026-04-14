4| 1957 | НОВИНИ
Дрон изплува на южния плаж в Несебър
Специализиран екип от Военноморска база - Бургас изпълни задача по разузнаване и транспортиране на дрон, изплувал на южния плаж в Несебър, съобщават от Министерството на отбраната.
Военнослужещите са действали по искане на Областната администрация в Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.
Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси
Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.
Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас.
Установено е, че той не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност.
