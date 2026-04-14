Дрон изплува на южния плаж в Несебър

Военнослужещите са действали по искане на Областната администрация в Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.



Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси

Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас.

Установено е, че той не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност.