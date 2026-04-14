Сряда, 15 Април 2026, 01:02
Дрон изплува на южния плаж в Несебър

Специализиран екип от Военноморска база - Бургас изпълни задача по разузнаване и транспортиране на дрон, изплувал на южния плаж в Несебър, съобщават от Министерството на отбраната.
 

Военнослужещите са действали по искане на Областната администрация в Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.


Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси

 

Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

 

Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас.

 

Установено е, че той не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

