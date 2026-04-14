САЩ удължиха дерогацията ни за „Лукойл“ с шест месеца

Новият лиценз позволява извършването на определени финансови и търговски транзакции, свързани с конкретни юридически лица на „Лукойл“ в България.

Удължаването идва след разговор между министър-председателя Андрей Гюров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, проведен на 9 април.

Санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ официално влязоха в сила през ноември 2025 г., след като двете компании бяха включени в списъка на специално обозначените лица на OFAC. Това означава, че всякакви търговски и финансови операции с тях са забранени, освен ако няма изрично разрешение от американските власти.

Паралелно с изключенията за текущата оперативна дейност, Вашингтон следи и процеса по евентуална продажба или промяна на собствеността на руските активи. В края на миналата година САЩ удължиха до 17 януари срока за преговори за продажба на глобалните активи на „Лукойл“, към които интерес проявяват няколко международни компании, сред които американските Chevron и Carlyle Group, както и унгарската MOL. Общата стойност на тези активи се оценява на около 22 млрд. долара.

През февруари Великобритания също удължи генералния лиценз за дъщерните дружества на руската компания в България до август 2026 г.