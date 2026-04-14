Сряда, 15 Април 2026, 01:03
Три язовира преливат, още 13 са 100% пълни
Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“ и „Пчелина“, според данни на Министерството на околната среда и водите. Със 100% запълване са същите язовири, а над 90% са „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Александър Стамболийски“, „Кричим“, „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“.
 

Язовир „Александър Стамболийски" и язовирите от каскадата Арда - „Кърджали", „Студен кладенец" и „Ивайловград", са в режим на провеждане на „висока вълна", като към настоящия момент притокът към тях е намалял и водните нива се понижават.

 

След настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

 

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес и утре се очакват предимно слаби локални валежи от дъжд (в планините над 2500 м – от сняг). В четвъртък и петък (16–17 април) превалявания ще има на отделни места в западната половина на страната, а през почивните дни се очаква увеличение на облачността и валежи от дъжд, засягащи първо Северна, а след това и Южна България.

 


През следващите три дни нивата в реките ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на частично снеготопене в следобедните часове на прогнозния период са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от речните басейни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Катастрофата, която обори човешката самоувереност: 114 години от потъването на „Титаник“ 0| 1313 | Катастрофата, която обори човешката самоувереност: 114 години от потъването на „Титаник“ Месец след като обяви Мелони за „силен лидер“, Тръмп се оказа „потресен“ от нея 3| 1563 | Месец след като обяви Мелони за „силен лидер“, Тръмп се оказа „потресен“ от нея 60% ръст за 5 години и структурни проблеми: Доплащаме най-много в ЕС за здравеопазване 5| 1647 | 60% ръст за 5 години и структурни проблеми: Доплащаме най-много в ЕС за здравеопазване AI на работното място: Помощник или напротив? 0| 1705 | AI на работното място: Помощник или напротив?

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3605 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 11| 3186 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 12| 3107 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 2959 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 1| 2661 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 5| 2571 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 2553 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
Хакери удариха Booking.com 1| 2550 | Хакери удариха Booking.com
