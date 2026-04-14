Вторник, 14 Април 2026, 16:11
Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил

Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил
Източник: БГНЕС
Уникално природно явление развълнува учените и жителите на Украйна – в самия център на Чернобил. Върху покрива на административна сграда до мемориала „Звезда Полин“, кацнаха шест бели щъркела. Събитието се определя като сензационно, тъй като за последен път птиците са гнездили в призрачния град преди цели 20 години.
 

От Чернобилския радиационно-екологичен биосферен резерват отбелязват, че през последните две десетилетия щъркелите са били само „преминаващи“ гости по време на миграция. Появата на шест птици едновременно в централната част на града обаче подсказва за сериозни промени в местната популация и отваря нови хоризонти за екологични изследвания.

 

В украинската култура щъркелът е свещен символ на семейното огнище, надеждата и новото начало. Фактът, че птиците отново избират Чернобил не само за почивка, но вероятно и за гнездене, е мощен сигнал за постепенното възстановяване на екосистемата в Зоната на отчуждение.

 

Докато в Чернобил празнуват завръщането на вида, в Полтавска област се разигра истинска „птича драма“. В Националния парк „Пирятин“ старите собственици на едно от най-известните гнезда – Одарка и Хрицук – се завърнаха на 6 април, само за да открият, че домът им вече е зает от нова двойка – Квитка и Лел. След кратък конфликт за територия, природата намери своя баланс и хармонията в гнездото бе възстановена.

 

Завръщането на щъркелите в цяла Украйна тази пролет се приема като знак за издръжливост и напомняне, че животът винаги намира начин да продължи.

