EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции

Европейската комисия е одобрила предложение да се намали финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия, включващи китайски инвертори, съобщи South China Morning Post.
 

През март, на заседание на 26-те ръководители на отдели, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е одобрила план за спиране на европейски средства, насочени към проекти за чисти технологии, в които участват и китайски инвертори. 

 

Европейският съюз се стреми да намали сътрудничеството с Китай по програмата си за финансиране на научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, тъй като тя се фокусира върху защитата на местните индустрии и подобряването на конкурентоспособността.

 

Инверторите са основната силова електроника в сърцето на слънчевите и вятърните системи. Индустриални групи изчисляват, че китайски компании, водени от технологичния гигант Huawei Technologies, контролират над 220 гигавата от инсталирания слънчев капацитет в Европа чрез устройствата си. ЕК иска да предотврати насочването на средства от ЕС към подобни проекти и да ограничи сътрудничеството в областта на научните изследвания по програмата „Хоризонт Европа“, в която участват китайски инвертори.

 

Европейският съюз цели да подкрепи местните производители, които се оплакват, че са смазани от китайската конкуренция. Циркулират и опасения за сигурността, че Китай, възприеман в Европа и като геополитически съперник, може да прекъсне електрозахранването на мрежата, ако отношенията се влошат.

