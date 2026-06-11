Магистратите в Скопие признаха Каров за виновен по обвинение за разпространение на расистки и ксенофобски материали чрез компютърна система съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс на страната. Защитата на подсъдимия изтъкна пред съдебния състав, че в материалите по делото липсва детайлен анализ на това кои конкретни изрази в коментара му съставляват престъпление. Доводите на адвокатите обаче бяха отхвърлени изцяло от съда.

Основна фигура в съдебния процес се оказа Иван Мирчевски, журналист от местната телевизия „Канал 5“. Коментарът, довел до наказателното преследване, е публикуван на официалната страница на тази медия в социалната мрежа и съдържа остри критики срещу нейните собственици и служители. Представители на българската общност в съседната държава посочват, че самият Мирчевски нееднократно е използвал обиден език спрямо България, като сипе квалификации като „татарстанци“ и „вулгаристанци“.

Казусът с Драги Каров не е изолиран случай, а се явява част от по-дълбока тенденция на натиск. Активистът отдавна е обект на внимание от страна на правоохранителните органи в Скопие, като през март 2025 година той беше привикан на разпит. Още през 2008 година Каров издигна българското знаме и паметник на Тодор Александров в личния си двор във Велес, а две години по-късно постави и бюст на Иван Михайлов.

По повод настоящата присъда Димитър Панчев изрази сериозни опасения: „Изключително съм притеснен за Драги, тъй като човекът има здравословни проблеми. Присъда за писане във Фейсбук е недопустимо“. Панчев допълни, че докато масовите прояви на антибългарска реторика в страната остават изцяло ненаказани, правосъдието се прилага избирателно.

Проблемите с правата на българите в съседната държава вече са представени на европейско ниво. За случая е информирано и българското президентство.