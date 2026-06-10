Новото българско правителство възнамерява да прекрати предоставянето на военна помощ за Украйна – ход, който влиза в противоречие с усилията на европейските държави да засилят натиска върху Русия за прекратяване на войната. Това пише Bloomberg, позовавайки се на изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Politico: София затвърждава дистанцията си от политиката на ЕС за Украйна

Според Politico решението е пореден знак за разминаването между новото българско правителство и европейската политика в подкрепа на Киев. Изданието отбелязва, че премиерът Румен Радев, чиито позиции често са определяни като близки до тези на Москва, спечели парламентарните избори през април с убедителна преднина.

От началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. България е одобрила 13 пакета военна помощ за Украйна. Радев обаче нееднократно е поставял под съмнение перспективите за украинска победа, определяйки каузата на Киев като „обречена“, посочва Politico.

Бившият пилот от Военновъздушните сили често се позовава на военния си опит, за да защити тезата, че конфликтът не може да бъде решен на бойното поле и че Украйна трябва да търси мирно споразумение с Русия. През май той заяви, че Европейският съюз следва да поеме инициативата за мирни преговори. Въпреки по-благосклонната си реторика към Кремъл, новото правителство засега избягва открит сблъсък с Брюксел по темата за Украйна, отбелязва още Politico.

Руски медии

България е сред най-големите производители в Европейския съюз на боеприпаси по съветски стандарт, които украинската армия използваше активно в първите етапи на войната, пише руското издание РБК, позовавайки се на Bloomberg.

Радев многократно се е обявявал против предоставянето на военна помощ за Киев. Още през 2017 г. той призова за премахване на санкциите срещу Русия с аргумента, че ограниченията нанасят щети и на европейските икономики, припомня в. „Коммерсант“, който също цитира американската агенция.

Украински медии

Радев неведнъж е заявявал, че войната няма военно решение и е критикувал европейската подкрепа за Киев. Макар в началото на конфликта София да се противопоставяше на директни доставки на оръжие, произведени в България боеприпаси достигаха до Украйна чрез износ за други европейски държави.

Оттогава страната е одобрила 13 пакета военна помощ за Киев, въпреки че българските власти не са оповестили публично тяхната стойност и конкретно съдържание, пише Kyiv Post, също позовавайки се на Bloomberg.

Според „Украинска правда“ евентуалното прекратяване на военната помощ би затвърдило дистанцирането на новото българско правителство от политиката на Европейския съюз в подкрепа на Украйна. Изданието определя Румен Радев като политик, възприеман в Киев като благосклонен към Русия, и припомня победата му на парламентарните избори през април.