Новото българско правителство възнамерява да прекрати предоставянето на военна помощ за Украйна – ход, който влиза в противоречие с усилията на европейските държави да засилят натиска върху Русия за прекратяване на войната. Това пише Bloomberg, позовавайки се на изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов.
Politico: София затвърждава дистанцията си от политиката на ЕС за Украйна
Според Politico решението е пореден знак за разминаването между новото българско правителство и европейската политика в подкрепа на Киев. Изданието отбелязва, че премиерът Румен Радев, чиито позиции често са определяни като близки до тези на Москва, спечели парламентарните избори през април с убедителна преднина.
От началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. България е одобрила 13 пакета военна помощ за Украйна. Радев обаче нееднократно е поставял под съмнение перспективите за украинска победа, определяйки каузата на Киев като „обречена“, посочва Politico.
Бившият пилот от Военновъздушните сили често се позовава на военния си опит, за да защити тезата, че конфликтът не може да бъде решен на бойното поле и че Украйна трябва да търси мирно споразумение с Русия. През май той заяви, че Европейският съюз следва да поеме инициативата за мирни преговори. Въпреки по-благосклонната си реторика към Кремъл, новото правителство засега избягва открит сблъсък с Брюксел по темата за Украйна, отбелязва още Politico.
Руски медии
България е сред най-големите производители в Европейския съюз на боеприпаси по съветски стандарт, които украинската армия използваше активно в първите етапи на войната, пише руското издание РБК, позовавайки се на Bloomberg.
Радев многократно се е обявявал против предоставянето на военна помощ за Киев. Още през 2017 г. той призова за премахване на санкциите срещу Русия с аргумента, че ограниченията нанасят щети и на европейските икономики, припомня в. „Коммерсант“, който също цитира американската агенция.
Украински медии
Радев неведнъж е заявявал, че войната няма военно решение и е критикувал европейската подкрепа за Киев. Макар в началото на конфликта София да се противопоставяше на директни доставки на оръжие, произведени в България боеприпаси достигаха до Украйна чрез износ за други европейски държави.
Оттогава страната е одобрила 13 пакета военна помощ за Киев, въпреки че българските власти не са оповестили публично тяхната стойност и конкретно съдържание, пише Kyiv Post, също позовавайки се на Bloomberg.
Според „Украинска правда“ евентуалното прекратяване на военната помощ би затвърдило дистанцирането на новото българско правителство от политиката на Европейския съюз в подкрепа на Украйна. Изданието определя Румен Радев като политик, възприеман в Киев като благосклонен към Русия, и припомня победата му на парламентарните избори през април.
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Коментари 16
Тези отрепки май няма да изчакат хората да си изкарат отпуските нормално. Май още от сега ще трябва да ги измитаме майка им нещастна. Такива рашистки подлоги май не сме имали последните 30 години за правителство.
За измитане, ще ги изметем. Кого ще сложим на тяхно място?
Мене бе!
Ня тяхно меаясто ще сложим някой, който не се навежда на севроиZток и не седи на по няколко стола едновременно.
Добре. Кой?
Изглежда е нужна подкрепа в НС за непопулярно решение.
Затова Кирето го натири ,когато започна Войната в Украйна. Хубаво е да се види на колко смени заработиха военните ни заводи тогава , най -вече линиите за снаряди и патрони ! Колко хора още бяха назначени! А най-вече е хубаво да се види , колко Пари спечели България , като продаваше снаряди на определени фирми ,които пък ги даряваха на Украйна!!! Никой не може да обвини Нинова в любов , към Украйна , но точно тя откри ,че България е печелила огромни суми със снарядите..Да не говорим и Лукойл , колко нафта източи на прилична цена за украинските танкове.. Иначе пък им подарихме БТР , които и с детска прашка се пробиват-ръждилници...
Кого е натирил Кирето, че не разбрах? Кирил Петков: Радев е президентът, с който ще продължи промяната https://bntnews.bg/news/kiril-petkov-radev-e-prezidentat-s-koito-shte-prodalzhi-promyanata-1176016news.html
Натири военният министър , но не беше този , а Стефан Янев .
Схемата е ясна. Видя се в Словакия. Не сработи в Румъния, но сработи в България. За съжаление българските избиратели са в ролята на полизни идиоти. Въпроса е като изгоним тези комунисти, кого ще сложим та тяхно място.
Текстът преизобилно ни информира за кахърите и тежненията на няколко групи, но упорито избягва да спомене РАДОСТТА на 99 процента от българите, които устояха на пропагандата на НАТО, ЕС и кръгове зад Лондонското сити, чети Четвъртия райх. Огромното мнозинство българи си въздъхнаха облекчено. Да, обещанието не е като даването, тоест, управлението на държавата трябва да скрепи намерението в законова форма и РАЛНИ ДЕЙСТВИЯ. Съгласен съм с прекрасния господин Миланов от Народна сила, който оправдано настоява за действия, освен намерения. На уважаемите съфорУМНИЦИ, които все още гонят Михаля, завладени от утопичните розови сънища за ПЕРЕМОГА, пожелавам успешно вземане на завоя, защото, иначе ги очаква крах. И нека не си въобразяват, че са незаменими, щото са на преклонна възраст, като пишман министерот от онези дни бай Запрянов; и, че краят не ги плаши. Краят не само плаши, но е скръбен, защото, както казва генерал Де Гол: *Гробището е пълно с незаменими хора*.
Папер от утопиите няма да остане, точно както и от постулатите на Хитлерова Германия. Даже, престои да има съд, на който ще се изисква за всяка допусната фанатизирана фашистка омраза към русите, украинците, православните. Всекиму според делата ще се отсъди, защото, допускането на злото е заразно. Следва да се преследва до дупка. P.S. Все пак, съфорумници войнолюбци, евроатлантици и прочие поклонници на соросоидната отрова, твърде не се плашете. Мерките по хигиенизиране на средата ще засегнат само фактори, каквито вие и аз не сме. Вие като мен сте безгласни букви, не сте заплаха, и не можете да бъдете. Спете спокойно от 14 до 16, барем да имате кондиция за привечерната порция каша, или каквото там сърбате преди лягане.
За 99% яко се заблуждаваш.
ОРКА, нещо много ви куцат опорките с "православните", "славянството", "Четвъртия райх" и всякакви други дугински празнословия! Защото: 1. Православни са гърците, без да са славяни. Половината от т.нар. "славяни" са католици или протестанти. Така, че "православни" не означава "славяни". А и "славянството" е измислено по времето на Катето "вЕлика", за да обслужва имперските й амбиции! 2. Няма такова животно като "руси" или "руснаци"! Те самите се определят с прилагателното "русский", което показва принадлежност към някакъв субект (рЪфЪ), а не народност по произход. Там има какви ли не: тувинци, евенки, дагестанци и т.н. Последните ДНК изследвания показват, че живеещите около мАсква са си чиста проба угрофини! 3. Това, с "Четвъртия райх" избива рибата! А кой говори за превъзходството на "русский мир", за "Третия Рим" и други подобни глупости? Разбира се, самият "велик философ" дУгин... ГОЙДА, ОРКА!
Така ще е,у нас пак управляват комунистите.Започваме веднага свирките за Путлер.
А хитлерова Германия в момента се е преименувала на Путинова Русия.
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