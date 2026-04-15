ЕС разчита на единодушие при ключови решения като санкции, бюджети и външна политика. В продължение на години Орбан използваше правото на вето, за да спира важни инициативи – най-вече свързани с подкрепата за Украйна. Затова и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи промени в правилата за гласуване, за да се избегнат бъдещи блокажи.

Някои в ЕС се надяват, че смяната ще улесни вземането на решения, но крахът на Орбан не означава, че Урсула фон дер Лайен – или Киев – могат да си отдъхнат. Европейският съвет, в който заседават всички 27 лидери, все още включва няколко негови съюзници и потенциални нови „разрушители“, пише изданието.

Ето как Politico описва петимата кандидати за ролята на новата „черна овца“ на ЕС.

„Българският претендент": бившият президент на България Румен Радев

Бившият президент на България, който се включи в политическата надпревара с нова формация, според социологически прогнози има реални шансове за пробив.

Позициите му по отношение на войната в Украйна обаче будят тревога сред европейските партньори. Той е заявявал, че Украйна е „обречена“ и е критикувал военната помощ на ЕС, определяйки я като ескалация на конфликта.

Тези изказвания вече са предизвикали остри реакции, включително и публичен спор с украинския президент Володимир Зеленски.

„Помощникът“: премиерът на Словакия Роберт Фицо

Словашкият премиер дълго време беше един от най-близките съюзници на Орбан, особено по отношение на блокирането на санкции срещу Русия и условията за помощта за Украйна. С отпадането на Орбан, Фицо остава най-близкият до Кремъл лидер в ЕС.

Той вече предупреди, че може да блокира част от финансирането за Украйна, ако Унгария се оттегли от тази позиция. Въпреки това досега Словакия обикновено е отстъпвала в решаващи моменти и се е присъединявала към общите позиции на ЕС.

„Популистът милиардер“: премиерът на Чехия Андрей Бабиш

Чешкият премиер – често наричан „чешкият Тръмп“ – вече е демонстрирал сходни с Орбан позиции. Заедно с него и Фицо той настоява за изключения от общия европейски пакет за Украйна.

Бабиш е критичен и към климатичните политики на ЕС, особено към системата за търговия с въглеродни емисии, която според него вреди на индустрията.

Според дипломати от ЕС бъдещите „размирници“ няма да блокират всичко, а ще създават трудности по конкретни теми.

„Ходещият по ръба“: премиерът на Италия Джорджа Мелони

Мелони балансира между националистическата си политическа линия и прагматичен проевропейски подход. В много случаи тя е търсила компромиси, включително по въпросите за миграцията.

Някои дипломати я определят като „напълно различен тип политик“ от Орбан, но други предупреждават, че идеологически връзки между тях съществуват.

На последната среща на Европейския съвет именно Мелони е изразила разбиране към позицията на Орбан по въпроса с Украйна, което според наблюдатели показва потенциал за съвпадения в позиции при определени теми.

„Завръщащият се популист“: бившият премиер на Словения Янез Янша

Янша – дългогодишен политик и открит поддръжник на Доналд Тръмп – е на прага на политическо завръщане след оспорвани избори.

Въпреки популисткия си профил, той се различава от Орбан по една ключова тема – подкрепата за Украйна. Янша публично подкрепя европейската интеграция на Киев и още през 2022 г. посети Украйна след началото на руската инвазия.

Макар напускането на Виктор Орбан да променя баланса в ЕС, политическите разделения в Съюза остават. Новата динамика в Европейския съвет показва, че ролята на „вътрешния опозиционер“ може да бъде поета от няколко различни лидери, което прави процеса на вземане на решения в Брюксел все така сложен и непредсказуем.