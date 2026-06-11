На фирмата е даден 14-дневен срок за изпълнение, като при неизпълнение ще последват санкции и допълнителни административни мерки.

„При всички случаи ще бъдат издадени административни мярки за спиране на всяко действие, за осъществяване на намеренията. А също ще има и наказателно постановление, което ще преценим в какъв размер ще е, тъй като им е за първи път. Но това не е най-същественото. Важното е да бъде спряно действието в момента, за да бъде защитена територията и въобще законосъобразният процес в съгласуване на предложението на фирмата“, обясни в ефира на обществената телевизия директорът на инспекцията Павел Маринов.

Окръжната прокуратура в Бургас също се е самосезирала и е разпоредила проверки както по процедурата за отдаване на терена, така и по издадените административни актове.

От ДНСК съобщават, че към момента няма одобрени ситуационни планове и заповед на кмета на Община Царево за обособяване на зони за палатки, кемпери и каравани. По разпореждане на прокуратурата предстои съвместна проверка с РИОСВ и полицията.

Напрежението расте

Междувременно напрежението около казуса продължава да расте, сигнализират граждани от групата „Да спасим Синеморец“.

Става дума за общински терен с площ около 35 декара, разположен в непосредствена близост до плаж „Бутамята“, който е предвиден за разполагане на каравани, кемпери и палатки. На място вече има изградена инфраструктура – прекарани са вода и електрозахранване, както и поставени табла от общината.

Природозащитници обаче изразяват съмнения както за начина на провеждане на търга за отдаване на терена, така и за реализацията на проекта на практика.

От фирмата-инвеститор отказват участие пред камера, а от Община Царево уточняват, че теренът попада в обхвата на наредбата за обособяване на места за къмпингуване и разполагане на преместваеми обекти. По процедурата са участвали няколко фирми, а кметът Марин Киров заявява, че засега е завършен само първият етап – избор на наемател, като следващите стъпки включват съгласувания и разрешителни.

„Там не може да има къмпинг. Това означава, че не може да има улици, не може да има канализация, не може да има бунгала, не може да има бетон. В наредбата много ясно е разписано, че може да има само преместваем обект – будка за охрана и персонал. Отпадните води се решават със септична яма или с химически тоалетни. Нищо друго там не може да има“, заяви кметът пред Нова телевизия.

Съмнения за нареден търг

През март е проведен търг за отдаване под наем на терен от около 35 декара в района на плаж „Бутамята“ в Синеморец, като процедурата е спечелена от „ПЕПЕ.БГ“ ЕООД с предложена годишна наемна цена от 6700 евро без ДДС.

Историята на собствеността на фирмата обаче буди съмнения за предварително подготвена тръжна схема. Дружеството е преминавало през няколко промени на собствеността, включително прехвърляния между членове на едно семейство. Данните показват, че в различни периоди контролът е бил в ръцете на баща, майка и син, като собствеността е циркулирала между тях.

Според публичната информация първоначално фирмата е била контролирана от Петър Христов Петров, след което е прехвърлена на Евелина Красимирова Петрова, а впоследствие отново се връща при него. Малко преди търга собствеността вече е при сина – Петър Петров Петров, който участва и печели процедурата в конкуренция с майка си.

Този модел на последователни вътрешни прехвърляния в рамките на едно семейство поражда съмнения около реалната конкуренция в търга и начина, по който е структурирано участието на фирмата в процедурата.