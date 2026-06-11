Учените са използвали георадар, сеизмична томография, сондажни ядки, траншеи и радиовъглеродно датиране на проби от органична почва, за да изследват какво може да се крие под каменните тераси.

Статията описва структурата като многослойна. Авторите предполагат, че ядрото ѝ се състои от масивни слоеве андезитна лава, които първоначално може да са образували естествена лавова могила и впоследствие да са били преоформени и покрити от по-късни структури. Те също така предполагат, че най-старият елемент от структурата може да датира от последния ледников период.

Именно тази идея предизвика толкова широк дебат относно твърдението. Ако хората наистина са образували планината Гунунг Паданг преди 25 000 години, това би отложило монументалното строителство много по-назад във времето, отколкото позволява приетата хронология. В статията се твърди, че това показва съществуването на напреднали умения за каменоделство преди появата на земеделието.

Защо археолозите оспориха доказателствата



Радиовъглеродното датиране може да разкрие възрастта на органичния материал, но не доказва автоматично кога е построен даден паметник. Почвата под дадена структура може да бъде много по-стара от самата структура. В този случай критиците твърдят, че старите почвени проби не съдържат очевидни признаци на човешка дейност, като например дървени въглища, костни фрагменти, инструменти или други артефакти.

Флинт Дибъл, археолог в университета в Кардиф, заяви пред „Гардиън“, че данните не подкрепят основното заключение на статията. Той също така предупреди, че материалът, движещ се надолу по склона, може естествено да се утаи, образувайки модели, които може да изглеждат подредени, особено във вулканични пейзажи.

Бил Фарли, археолог в Южния държавен университет на Кънектикът, също критикува това тълкуване. Проблемът, казано по-просто, е, че старата земя не е същото като старата архитектура. За да докажат, че погребан слой е построен от хора, изследователите обикновено се нуждаят от убедителни доказателства за обитаване, заселване или строителство, което не е наблюдавано в този случай.

През февруари 2024 г. списанието оттегли статията, като се позовава на методологични проблеми и липса на убедителни доказателства, че подземните слоеве са създадени от човека.

Книгата на рекордите на Гинес понастоящем посочва Каралската пирамида в Перу и Стъпаловидната пирамида на Джосер в Египет като най-старите пирамиди, датиращи от приблизително 2700–2600 г. пр.н.е. В нея се отбелязва, че Гунунг Паданг е само силно спорен претендент и че са необходими допълнителни доказателства, за да се потвърди такъв ранен произход.

Швейцарски водолази преди това откриха легендарен мост от римската епоха, чието местоположение изследователите се опитваха да открият в продължение на много години – смята се, че това е единственият мост от този вид, поддържан от пилоти, който е оцелял до наши дни.