57-годишният Давидов е ръководил управлението за снабдяване на руската армия с артилерийски и ракетни боеприпаси – ключова логистична структура, отговаряща за разпределението на въоръжение към въоръжените сили.

Разпространени от проруски медии кадри от охранителни камери показват как автомобилът избухва в пламъци и се блъска в паркирана кола. Телеграм каналът Mash съобщава, че случайни минувачи са се опитали да извадят водача от горящия автомобил, но той е починал малко по-късно от тежките си наранявания.

Очевидец, помогнал при спасяването, разказва пред Astra, че полковникът е бил жив, когато е бил изваден от колата.

„Всичките му дрехи горяха. Загасих пламъците по тениската му и я разкъсах, за да не изгаря кожата му. Още тогава беше ясно, че шансовете му да оцелее са минимални“, разказва свидетелят.

До момента нито Русия, нито Украйна са коментирали официално инцидента.

Без да отправя директни обвинения към Киев, руският депутат и бивш генерал Владимир Шаманов определи атаката като „възмутителна провокация“ и заяви, че „подобна дързост трябва да получи същия отговор“.

От началото на войната украинските служби за сигурност са свързвани с десетки операции срещу висши руски военни и назначени от Москва представители в окупираните територии. Киев обвинява много от тях в участие във военни престъпления.

Покушението вероятно ще засили въпросите около ефективността на руските служби за сигурност и способността им да защитават висши военни и държавни представители. Атаката е извършена въпреки засилените мерки за сигурност, въведени след поредица от подобни инциденти през последните години.

Особено неудобен за руските власти е фактът, че взривът е станал на по-малко от километър и половина от мястото, където преди малко повече от година при сходен атентат беше убит генерал-лейтенант Ярослав Москалик – заместник-ръководител на Главното оперативно управление на руските въоръжени сили.

Малко се знае за предполагаемите украински мрежи, действащи на територията на Русия и контролираните от нея райони. Според редица анализатори успешните операции срещу руски военни и представители на властта са сред причините Москва все по-често да прибягва до прекъсвания на интернет и ограничения на комуникациите в различни региони на страната.