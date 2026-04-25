От украинските военновъздушни сили посочват, че атаката е извършена с крилати ракети и дронове, целящи да пробият противовъздушната отбрана на страната.

Междувременно Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е разкрила и задържала още един агент на руското военно разузнаване (ГРУ), действал в Донецка област. По данни на разследването мъжът е участвал в насочването на обстрел срещу Краматорск, както и в проследяване и подпалване на бронирана техника на украинските сили. Той е бил привлечен от руските служби чрез Telegram канали, където е изразявал подкрепа за Кремъл, а впоследствие се е съгласил да сътрудничи срещу заплащане.

Според СБУ заподозреният е обикалял фронтовия град, за да събира информация за разположението на украинските части и да подава координати за въздушни удари. Освен това е участвал и в палеж на военна машина, използвана на фронтовата линия.

Мъжът е бил задържан в дома си, като при акцията са предприети мерки и за защита на засегнатите позиции на украинските сили. При обиските е иззет телефон, чрез който той е комуникирал с руски координатор и е предавал събрана информация. Разследването сочи още, че преди да бъде вербуван, той е бил част от местна група, занимаваща се с грабежи в райони, засегнати от обстрели.

Новини има и от руска страна. Министерството на отбраната посочи, че през нощта са били свалени 127 украински дрона над руска територия, включително в Свердловска и Челябинска област.

„Интерфакс“ пък съобщава за пожар, избухнал в производствен обект в Дзержински район след удар с дрон.

„Тази вечер силите за противовъздушна отбрана унищожиха три безпилотни летателни апарата над Кировски и Дзержински райони и покрайнините на Калуга. След като безпилотният летателен апарат се разби в Дзержински район – в едно от помещенията на производствения обект избухна пожар“, обяснява губернаторът на Калужка област Владислав Шапша.