Най-малко 15 ранени в Украйна след среднощни удари, украински дрон запали руски завод

Източник: БГНЕС
Най-малко 15 души са пострадали при мащабна руска атака срещу Украйна през изминалата нощ, съобщават местните власти. В цялата страна е била обявена въздушна тревога, а хората са потърсили укритие. Експлозии са били чути в няколко големи града, сред които Киев, Харков и Днепър. Най-сериозно засегнат е Днепър, където по данни на областния управител Олександър Ганжа са ранени най-малко 14 души, включително дете. Част от пострадалите са настанени в болница със средно тежки наранявания. Съобщава се и за още един ранен в района на Никопол, както и за щети по жилищни сгради в Кривой рог.
 

 

От украинските военновъздушни сили посочват, че атаката е извършена с крилати ракети и дронове, целящи да пробият противовъздушната отбрана на страната.

 

Междувременно Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е разкрила и задържала още един агент на руското военно разузнаване (ГРУ), действал в Донецка област. По данни на разследването мъжът е участвал в насочването на обстрел срещу Краматорск, както и в проследяване и подпалване на бронирана техника на украинските сили. Той е бил привлечен от руските служби чрез Telegram канали, където е изразявал подкрепа за Кремъл, а впоследствие се е съгласил да сътрудничи срещу заплащане.

 

Според СБУ заподозреният е обикалял фронтовия град, за да събира информация за разположението на украинските части и да подава координати за въздушни удари. Освен това е участвал и в палеж на военна машина, използвана на фронтовата линия.

 

Мъжът е бил задържан в дома си, като при акцията са предприети мерки и за защита на засегнатите позиции на украинските сили. При обиските е иззет телефон, чрез който той е комуникирал с руски координатор и е предавал събрана информация. Разследването сочи още, че преди да бъде вербуван, той е бил част от местна група, занимаваща се с грабежи в райони, засегнати от обстрели.

 

Новини има и от руска страна. Министерството на отбраната посочи, че през нощта са били свалени 127 украински дрона над руска територия, включително в Свердловска и Челябинска област.

 

„Интерфакс“ пък съобщава за пожар, избухнал в производствен обект в Дзержински район след удар с дрон.

 

„Тази вечер силите за противовъздушна отбрана унищожиха три безпилотни летателни апарата над Кировски и Дзержински райони и покрайнините на Калуга. След като безпилотният летателен апарат се разби в Дзержински район – в едно от помещенията на производствения обект избухна пожар“, обяснява губернаторът на Калужка област Владислав Шапша.

Полша изпраща сделката с Меркосур във върховния съд на ЕС 0| 233 | Полша изпраща сделката с Меркосур във върховния съд на ЕС Ивицата Газа гласува на местни избори за първи път от две десетилетия 0| 258 | Ивицата Газа гласува на местни избори за първи път от две десетилетия СДВР затяга мерките за сигурност в центъра на столицата заради Вечното дерби 0| 314 | СДВР затяга мерките за сигурност в центъра на столицата заради Вечното дерби

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 40| 10265 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 3| 6690 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния 12| 6080 | 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 7| 5716 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента
Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер 12| 3933 | Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер
Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна 19| 3674 | Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна
Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира 7| 3424 | Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира
Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия? 11| 3378 | Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия?
