Понеделник, 04 Май 2026, 12:53
АКТУАЛНО

Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно. И край Стойките има свличане

Редактор: Frognews
Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно, съобщи областният управител Зарко Маринов. Ситуацията е сериозна, а снеговалежът затруднява обходните маршрути през проходите Рожен и Превала. Свлачището обхваща около 5 декара и е затворило пътя.
 

„Пътищата не са почистени. Ситуацията е сериозно. АПИ не си върши работата. След малко ще сигнализирам на 112. Надявам се в следващите дни АПИ да положи необходимите усилия, за да могат двата обходни маршрута да поемат трафика”, заяви Зарко Маринов.

 

Той обясни, че по пътя през село Стойките също има свличане. „Движението там е само в едната лента заради пропаднала подпорна стена. Щом има обходен маршрут, е добре той да бъде прегледан”, заяви Маринов. И добави, че още утре сутринта ще изпрати доклад до министър-председателя, в който ще предложи мерки.

 

Той каза още, че относно голямото свлачище от Напоителни системи са докладвали, че няма проблем с язовирната стена, но въпреки това ще поиска инспекция и от ДАМТН. Настоява и за цялостно обследване на района от Геозащита-Перник.


Геологът доц. Стефан Велев обясни, че свлачището със сигурност още е активно, но не с този интензитет, с който е било. „Това е процес, който не свършва рязко. Той ще приключи някога, но това ще стане постепенно”, каза доц. Велев по Нова телевизия.

 

Според него е възможна превантивна оценка на риска в такива райони. „Аз все по-често наблюдавам неправилно взети превантивни мерки, неправилно укрепени склонове и някакъв късмет засега, че не се е случил фатален инцидент”, каза доц. Велев.

