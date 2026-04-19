Информационната агенция Reuters съобщава, че партията на бившия президент Румен Радев води с близо 38% от гласовете. Агенцията определя Радев като „проруски лидер“ и припомня неговите позиции срещу изпращането на военна помощ за Украйна. Според изданието резултатите поставят страната на кръстопът между досегашната евроатлантическа линия и нов, по-прагматичен подход към Кремъл.

DW отбелязва огромната разлика между победителите и техния основен опонент – проевропейската ГЕРБ, която остава с едва 15% подкрепа. Медията припомня, че предсрочният вот идва след вълна от антикорупционни протести, които свалиха предишното правителство. Анализът подчертава, че Радев е успял да капитализира недоволството срещу „мафиотската държава“, но същевременно призовава за възстановяване на отношенията с Москва.

Изданието Politico анализира възможните управленски конфигурации. Основната дилема е дали победителите ще търсят съюз с проевропейските либерални реформатори (ПП-ДБ) за промяна на съдебната система, или ще формират „промосковски блок“ със социалистите и националистическите формации. Politico отбелязва, че макар Радев да използва проруска реторика у нас, в Брюксел той традиционно избягва директна конфронтация, тъй като европейските фондове са жизненоважни за икономиката на страната.

Агенция France-Presse (AFP) припомня критиките на Радев към 10-годишното споразумение за отбрана между България и Украйна. Агенцията цитира негови думи, че отношенията с Русия трябва да бъдат базирани на „взаимно уважение“ и признаване на историческата роля на Москва в миналото на България. В същото време се отбелязва и защитната теза на бившия военен пилот, че позициите му не са проруски, а „пробългарски“.