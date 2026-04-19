Реклама / Ads
Неделя, 19 Април 2026, 23:56
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
8| 701 | НОВИНИ

Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев

Източник: БГНЕС
Водещите международни издания Reuters, Politico и Deutsche Welle (DW) реагираха светкавично на изборните резултати в България, поставяйки акцент върху геополитическата ориентация на страната след убедителната победа на новата формация „Прогресивна България“.
 

Информационната агенция Reuters съобщава, че партията на бившия президент Румен Радев води с близо 38% от гласовете. Агенцията определя Радев като „проруски лидер“ и припомня неговите позиции срещу изпращането на военна помощ за Украйна. Според изданието резултатите поставят страната на кръстопът между досегашната евроатлантическа линия и нов, по-прагматичен подход към Кремъл.

 

DW отбелязва огромната разлика между победителите и техния основен опонент – проевропейската ГЕРБ, която остава с едва 15% подкрепа. Медията припомня, че предсрочният вот идва след вълна от антикорупционни протести, които свалиха предишното правителство. Анализът подчертава, че Радев е успял да капитализира недоволството срещу „мафиотската държава“, но същевременно призовава за възстановяване на отношенията с Москва.

 

Изданието Politico анализира възможните управленски конфигурации. Основната дилема е дали победителите ще търсят съюз с проевропейските либерални реформатори (ПП-ДБ) за промяна на съдебната система, или ще формират „промосковски блок“ със социалистите и националистическите формации. Politico отбелязва, че макар Радев да използва проруска реторика у нас, в Брюксел той традиционно избягва директна конфронтация, тъй като европейските фондове са жизненоважни за икономиката на страната.

 

Агенция France-Presse (AFP) припомня критиките на Радев към 10-годишното споразумение за отбрана между България и Украйна. Агенцията цитира негови думи, че отношенията с Русия трябва да бъдат базирани на „взаимно уважение“ и признаване на историческата роля на Москва в миналото на България. В същото време се отбелязва и защитната теза на бившия военен пилот, че позициите му не са проруски, а „пробългарски“.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 