Според висш служител на ЕС, тези учения ще симулират процеса на вземане на решения, ако държава членка поиска военна подкрепа от други страни от ЕС. Ученията ще се проведат с участието на посланиците на ЕС в Брюксел, а след това на среща на министрите на отбраната в Кипър през май, каза служителят. Тази тема ще бъде обсъдена и следващата седмица на неформална среща на върха на лидерите в Кипър.

Отбелязва се, че тези усилия подчертават реакцията на Европа на разпадането на трансатлантическите връзки след заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да напусне НАТО и заявеното от него желание да придобие Гренландия, която е полуавтономна част от Дания.

Член 42.7 от Договора за ЕС гласи, че ако държава членка стане „жертва на въоръжена агресия на нейна територия“, другите държави членки „са длъжни да ѝ окажат помощ и съдействие с всички средства, които са им на разположение“.

Следователно, формулировката тук е по-силна от основополагащия член 5 на НАТО, който гласи, че въоръжено нападение срещу членка задължава членовете да предприемат „такива мерки, каквито сметнат за необходими“, включително, но не непременно, използването на въоръжена сила. ЕС обаче не разполага с военната мощ на НАТО и структурите, способни да я поддържат.

Важно е да се отбележи, че членът на ЕС беше задействан само веднъж, след терористичните атаки във Франция през 2015 г. В началото на 2026 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова блока да активира този член.



Кипър, който не е член на НАТО поради дългогодишен конфликт с Турция, е особено заинтересован от засилване на клаузата за взаимопомощ на ЕС, след като ирански дрон удари британска военна база на острова в началото на май.



Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че НАТО няма да се разпадне и Съединените щати ще останат гарант за сигурността на своите съюзници дори на фона на нарастващото напрежение. Министърът на отбраната подчерта, че не се съмнява, че Съединените щати са готови да защитят съюзниците си в случай на евентуална руска атака.