Неделя, 19 Април 2026, 23:55
НОВИНИ

20 април е присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна

20 април е присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна
20 април, понеделник, ще бъде присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна. Решението е свързано както с организацията след изборите, така и с важен исторически повод.
 

Денят идва веднага след парламентарните избори в неделя, когато голяма част от училищата бяха използвани като избирателни секции. По данни на образователните институции близо 70% от учебните заведения са били ангажирани с вота, а много учители са участвали в секционни комисии.

 

Въпреки това денят няма да бъде почивен. Учениците ще присъстват в училище, но без редовни учебни занятия.

Причината е, че на 20 април започва отбелязването на 150 години от избухването на Априлското въстание – едно от най-значимите събития в българската история.

 

В цялата страна са планирани инициативи, посветени на годишнината – тържествени церемонии, поднасяне на венци, исторически възстановки, конкурси и открити уроци. В някои училища ще се проведат срещи с историци и дискусии за значението на въстанието.

 

От Министерството на образованието подчертават, че целта е денят да се използва за изграждане на историческа памет и гражданско съзнание, а не да бъде просто формален неучебен ден.

