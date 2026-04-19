20 април е присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна

Денят идва веднага след парламентарните избори в неделя, когато голяма част от училищата бяха използвани като избирателни секции. По данни на образователните институции близо 70% от учебните заведения са били ангажирани с вота, а много учители са участвали в секционни комисии.

Въпреки това денят няма да бъде почивен. Учениците ще присъстват в училище, но без редовни учебни занятия.

Причината е, че на 20 април започва отбелязването на 150 години от избухването на Априлското въстание – едно от най-значимите събития в българската история.

В цялата страна са планирани инициативи, посветени на годишнината – тържествени церемонии, поднасяне на венци, исторически възстановки, конкурси и открити уроци. В някои училища ще се проведат срещи с историци и дискусии за значението на въстанието.

От Министерството на образованието подчертават, че целта е денят да се използва за изграждане на историческа памет и гражданско съзнание, а не да бъде просто формален неучебен ден.