За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток

В петък се появиха сигнали за деескалация между САЩ и Иран и дори кратка надежда, че един от най-важните морски маршрути в света може да бъде отворен за нормален трафик. Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства съобщенията от Техеран, че протокът е „напълно отворен“., а изявления на ирански представители допълнително засилиха очакванията за възстановяване на корабоплаването. Реакцията на пазарите беше незабавна – цените на петрола спаднаха с около 10% в рамките на часове.















Обратът, който промени всичко



Този оптимизъм обаче се оказа краткотраен. Почти едновременно с положителните сигнали, Тръмп подчерта, че американската блокада на иранските пристанища ще продължи „с пълна сила“., докато не бъде постигнато окончателно споразумение.

Само ден по-късно Техеран рязко промени курса. Корпус на гвардейците на ислямската революция обяви, че отново налага строг контрол върху Ормузкия проток и ограничава трафика, като мотивира решението с продължаващата американска блокада, която според иранските власти нарушава условията на крехкото примирие.

Напрежението излиза на море



Новото затваряне бързо се превърна от дипломатически ход в реална заплаха за сигурността на корабоплаването. В рамките на часове бяха регистрирани инциденти с търговски съдове в близост до бреговете на Оман. Най-малко два кораба съобщиха, че са били обстрелвани от ирански бързоходни катери, а британски морски служби потвърдиха нападение срещу танкер без предварително предупреждение. Засегнати са и плавателни съдове под индийски флаг, което предизвика дипломатическа реакция от Ню Делхи.

В резултат на ескалацията десетки кораби остават блокирани, а около 20 000 моряци се намират в несигурна ситуация и изчакват безопасен коридор за преминаване.

Твърдата линия на Техеран



Риториката от Техеран също се изостри. В рядко изявление, приписвано на върховния лидер Моджтаба Хаменей, се казва, че иранските военноморски сили са готови да нанесат „нови горчиви поражения“ на своите противници. Военни представители подчертаха, че протокът ще остане под строг контрол, докато не бъдат гарантирани правата на иранското корабоплаване.

В същото време генерал Мохамед Накди заяви, че при евентуално подновяване на войната Иран е готов да използва ново поколение ракети, произведени съвсем наскоро.

Преговори без пробив



На този фон дипломатическите усилия продължават, но без видим резултат. Иранският преговарящ Мохамад Багер Калибаф говори за известен напредък в разговорите със САЩ, но подчерта, че остава „голяма дистанция“ по ключови въпроси. От своя страна Доналд Тръмп също настоява, че преговорите вървят добре, но обвинява Иран в „изнудване“ заради действията му в Ормузкия проток.















Основните разногласия се концентрират около ядрената програма на Техеран, съдбата на обогатения уран и контрола върху стратегическия морски маршрут. Вашингтон предлага дългосрочно, 20-годишно замразяване на ядрените дейности, докато Иран настоява за значително по-кратък период от три до пет години.

Светът на ръба на енергийна криза



Ситуацията има директни глобални последици. През Ормузкия проток преминава около една пета от световния петрол, което го превръща в ключова артерия за енергийните пазари.

Краткото му отваряне доведе до рязко поевтиняване на суровината, но новото затваряне отново увеличава несигурността и създава риск от нов скок в цените.

Иран дори намекна, че може да спре добива на петрол, ако конфликтът се задълбочи, което допълнително засилва опасенията от глобална енергийна криза.

Критични дни



Всичко това се случва в навечерието на изтичането на примирието, което трябва да приключи на 21 април. Остават броени дни, а перспективите за удължаването му са неясни. Тръмп вече предупреди, че може да не даде съгласие за продължаване на споразумението, като намекна за възможно подновяване на военните действия и бомбардировки.

В същото време във Вашингтон се наблюдава засилена активност, като висши представители на отбраната и разузнаването се събират в Белия дом, което подсказва, че се обсъждат критични решения.



Така само за 24 часа светът премина от надежда за стабилизиране на една от най-важните енергийни артерии към реална опасност от нова ескалация. Ормузкият проток отново се превръща в най-напрегнатата точка на глобалната карта – място, където всяко решение има незабавни последици за икономиката, сигурността и политиката по целия свят.