По първоначална информация нападателят е открил огън на улицата, след което се е укрил в супермаркет, където е държал заложници. На място е проведена специализирана операция на украинските сили за сигурност.

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че извършителят е бил ликвидиран след престрелка със специалните части.

„Към момента е известно, че са били убити петима души. Поднасям съболезнования на техните семейства и близки“, посочи той.

Според данни на вътрешното министерство четирима заложници са били освободени, а най-малко десет души са приети в болница с различни наранявания. Част от ранените са получили медицинска помощ на място.

Украински медии съобщават, че нападателят е роден в Москва, по-късно е живял в Бахмут, Донецка област, а впоследствие се е установил в Киев. Властите към момента не коментират официално мотивите за нападението.