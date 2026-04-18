Петима убити в Киев, стрелецът е ликвидиран, държал е заложници в супермаркет

Петима души са загинали, а десетки са ранени при стрелба в Холосиивския район в Киев, съобщиха украинските власти. Сред пострадалите има и дете, което е транспортирано в болница, потвърди кметът на столицата Виталий Кличко.
 

По първоначална информация нападателят е открил огън на улицата, след което се е укрил в супермаркет, където е държал заложници. На място е проведена специализирана операция на украинските сили за сигурност.

 

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че извършителят е бил ликвидиран след престрелка със специалните части.

 

„Към момента е известно, че са били убити петима души. Поднасям съболезнования на техните семейства и близки“, посочи той.

 

Според данни на вътрешното министерство четирима заложници са били освободени, а най-малко десет души са приети в болница с различни наранявания. Част от ранените са получили медицинска помощ на място.

 

Украински медии съобщават, че нападателят е роден в Москва, по-късно е живял в Бахмут, Донецка област, а впоследствие се е установил в Киев. Властите към момента не коментират официално мотивите за нападението.

