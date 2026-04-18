Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол

Редактор: Красен Бучков
Водещи сенатори от Демократическата партия в САЩ критикуват администрацията на Тръмп за облекчаването на санкциите върху руския петрол, съобщава „Гардиън“. В съвместно изявление, включително от Чък Шумер, Елизабет Уорън и Джийн Шахин, те осъдиха „обръщането на 180 градуса“ и го нарекоха „позорно“.
 

„Тази седмица Путин предприе най-големия въздушен удар досега срещу Украйна, убивайки 18 души, а отговорът на администрацията беше отново да облекчи санкциите срещу Кремъл. Какво послание изпраща това?“,  се казва в изявление на сенаторите.

 

„Президентът Тръмп трябва да спре да позволява на Путин да го прави на глупак и да наложи допълнителни санкции на Путин, който очевидно не усеща достатъчен натиск от този президент“, се казва в изявлението.

 

Съобщава се, че САЩ са отменили санкциите върху руския петрол, който вече е бил натоварен на танкери и е бил в морето още 30 дни.

 

Заслужава да се отбележи, че представители на американската администрация публично увериха, че нямат намерение да удължават срока на изключване от санкциите за руския петрол.

 

По-конкретно, министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че е малко вероятно администрацията да предостави ново освобождаване от санкции, което би позволило на страните да купуват санкциониран руски петрол като част от мерки за ограничаване на високите цени на горивата.

 

Впоследствие министърът на финансите Скот Бесент заяви също, че САЩ нямат намерение да удължават срока на отмяна на санкциите за руския петрол.

 

