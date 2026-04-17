Хората с глас за малките партии не са статистика

Обидно ми прозвуча това твърдение на генерала, на пилота, на кандидат-премиера Радев. Обикновеният български гласоподавател заслужава внимание, дори да гласува за партии с 0,1% на изборите.



"Госпожи и господа нови “играчи” на политическия терен, НИЕ НЕ СМЕ СТАТИСТИКА! Ние сме живи хора, българи и когато станете народни представители вие ще имате задължението да представлявате и нас - статистиката! Или ще се правите, че ни няма?", написа една известна българска психиатърка.

Подкрепям с две ръце, защото всеки българин има право на глас и уважение. Един такъв глас против "статистиката" е глас за още по-голямо разделение. Това е глас, който може да срине изборните резултати и на голяма партия до тези на ИТН от преди време. И тогава изтрезняването ще е неизбежно.

Тъжно за България ще е, ако за пореден път "настъпим мотиката". Ние, "статистиката", носим последствията на гърбините си...

Калин Ганев