Събота, 18 Април 2026, 02:10
ПОЛИТИКА

Хората с глас за малките партии не са статистика

Редактор: Красен Бучков
“А всеки глас – това нека е ясно на всички наши сънародници - всеки глас за малките партии ще си остане просто статистика. Вярвам във вашия разум и решителност, вярвам в мъдростта на нашия народ. “ Това чух от Радев по време на закриващата кампания и се стреснах. Значи дори не съм електорална единица, ако гласувам за някоя малка партия, а някаква вятърничава бройка.
 

Обидно ми прозвуча това твърдение на генерала, на пилота, на кандидат-премиера Радев. Обикновеният български гласоподавател заслужава внимание, дори да гласува за партии с 0,1% на изборите.


"Госпожи и господа нови “играчи” на политическия терен, НИЕ НЕ СМЕ СТАТИСТИКА! Ние сме живи хора, българи и когато станете народни представители вие ще имате задължението да представлявате и нас - статистиката! Или ще се правите, че ни няма?", написа една известна българска психиатърка.

 

Подкрепям с две ръце, защото всеки българин има право на глас и уважение. Един такъв глас против "статистиката" е глас за още по-голямо разделение. Това е глас, който може да срине изборните резултати и на голяма партия до тези на ИТН от преди време. И тогава изтрезняването ще е неизбежно.

 

Тъжно за България ще е, ако за пореден път "настъпим мотиката". Ние, "статистиката", носим последствията на гърбините си...

 

Калин Ганев

 

