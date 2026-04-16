Реклама / Ads
Петък, 17 Април 2026, 14:45
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
9| 3384 | СВЯТ

Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа

Нидерландският премиер Роб Йетен отговори на заплахите на Русия за „отмъстителни мерки“ срещу европейски страни, които съвместно с Украйна произвеждат безпилотни летателни апарати.
 

Както е известно, руското Министерство на отбраната публикува списък с адреси в 11 европейски държави, в които се твърди, че се намират компании, произвеждащи дронове съвместно с или за Украйна или украински предприятия в Европа.

 

Списъкът включва адреси във Великобритания, Германия, Нидерландия, Дания, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Испания, Италия, Турция и Израел, както и имената на компании и компоненти, за които се твърди, че се произвеждат там.

 

„Русия иска да сплаши всички, които предоставят помощ на Украйна. Но ние не обръщаме внимание на това“, отговори холандският премиер.


Той заяви, че руснаците губят войната и че руската икономика е „в много лошо състояние“.

 

„Няма да позволим на руснаците да ни сплашват и заплашват. Ще продължим да подкрепяме Украйна“, добави Йетен.

 

Преди това руската пропаганда активно разпространяваше твърдения, че балтийските държави и Полша уж са позволили на Украйна да използва въздушното им пространство за нанасяне на удари по руски пристанища около Санкт Петербург, а руското външно министерство заяви, че е „отправило предупреждение“ към балтийските държави.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3682 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини Най-малко 10 учени в стратегически области са изчезнали в САЩ. Белият дом ще разследва 2| 2605 | Най-малко 10 учени в стратегически области са изчезнали в САЩ. Белият дом ще разследва Нова кървава атака в турско училище: Жертва и ранени в Кахраманмараш 0| 2548 | Нова кървава атака в турско училище: Жертва и ранени в Кахраманмараш Помощ от космоса: Иран използва китайски сателит, за да удря американски бази 1| 2749 | Помощ от космоса: Иран използва китайски сателит, за да удря американски бази

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12226 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 5832 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 9| 4934 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 3901 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3682 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3532 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3521 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива 5| 3437 | Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 