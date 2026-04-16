Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа

Както е известно, руското Министерство на отбраната публикува списък с адреси в 11 европейски държави, в които се твърди, че се намират компании, произвеждащи дронове съвместно с или за Украйна или украински предприятия в Европа.

Списъкът включва адреси във Великобритания, Германия, Нидерландия, Дания, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Испания, Италия, Турция и Израел, както и имената на компании и компоненти, за които се твърди, че се произвеждат там.

„Русия иска да сплаши всички, които предоставят помощ на Украйна. Но ние не обръщаме внимание на това“, отговори холандският премиер.



Той заяви, че руснаците губят войната и че руската икономика е „в много лошо състояние“.

„Няма да позволим на руснаците да ни сплашват и заплашват. Ще продължим да подкрепяме Украйна“, добави Йетен.

Преди това руската пропаганда активно разпространяваше твърдения, че балтийските държави и Полша уж са позволили на Украйна да използва въздушното им пространство за нанасяне на удари по руски пристанища около Санкт Петербург, а руското външно министерство заяви, че е „отправило предупреждение“ към балтийските държави.