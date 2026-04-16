Паниката е била толкова голяма, че в отчаян опит да спасят живота си, децата са скачали от прозорците на класните стаи.

Равносметката е смразяваща. Загинали са девет души, сред които един учител и осем ученици, а ранените са 13.

Нападателят, чието име властите идентифицираха като Иса Арас Мерсинли, е син на бивш висш служител от сигурността. Той е използвал служебните оръжия на баща си. Момчето е влязло в сградата с пет оръжия и седем пълнителя, което подчертава хладнокръвното планиране на акта. Мерсинли също е открит мъртъв, като все още не е изяснено дали се е самоубил или е загинал при случаен изстрел в суматохата. Веднага след трагедията бащата е бил задържан, а разследването се води от екип от седем прокурори под прекия надзор на трима заместник главни прокурори.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta bir okulda silah sesleri duyuldu.



В центъра на криминалистичния анализ стои изключително тревожна версия – връзката с интернет феномена „Син кит“ и механизмите на психологическо подражание. Първоначалните данни разкриват, че нападателят е бил радикализиран чрез специфична онлайн субкултура, като дори е използвал за профилно изображение в социалните мрежи снимка на американски масов убиец.

Тази опасна форма на идолизация, съчетана с манипулативни игри, завършващи с фатална агресия, се разглежда като основен мотив. Властите проучват дали нападенията в Кахраманмараш и Шанлъурфа не са част от координирано или вдъхновено от мрежата „предизвикателство“ за подражателни действия. Ако тази хипотеза се потвърди, това ще бъде истински прецедент за Турция, където подобен тип училищно насилие досега е било непознато, за разлика от системната криза с масовите стрелби в САЩ.

Реакцията на държавата е мащабна и безмилостна спрямо дигиталната среда. Полицията вече е задържала 83 души и е блокирала 940 акаунта в социалните мрежи заради разпространение на съдържание, което възхвалява престъпленията или подтиква към насилие. Основният удар е насочен срещу платформи като Telegram, където са закрити 93 групи, една от които с над 100 000 членове. Тези канали са били използвани за разпространение на кадри от атаките и провокативни материали, целящи да дестабилизират обществения ред чрез насърчаване на по-нататъшно подражание.

Министерството на правосъдието наложи пълна забрана за излъчване на живо на детайли от разследването, за да пресече ефекта на „верижната реакция“. Докато обществото скърби за жертвите, фокусът остава върху това как две изолирани момчета в различни провинции са стигнали до едно и също радикално решение в рамките на едно денонощие.

